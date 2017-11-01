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Forbes составил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

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Американский Forbes перед Хэллоуином составил традиционный рейтинг звезд, которые уже ушли из жизни, но чье творчество до сих пор приносит большой доход.

Ушедший из жизни в 2009 году "Король поп-музыки" Майкл Джексон стал по версии Forbes лидером рейтинга знаменитостей, продолжающих богатеть даже после смерти. По итогам прошедшего года наследники исполнителя получили около $75 млн. Большая часть из этой суммы получена за композицию, использованную Cirque du Soleil в своих выступлениях.

Второе место в списке получил легендарный гольфист Арнольд Палмер, который умер год назад. Его родственники получили более $40 млн. Деньги были получены за счет продажи напитка, права на производство которого Арнольд приобрел при жизни. Третье место занял автор комиксов Peanuts американский художник Чарльз Шульц, скончавшийся в 2000 году. За права на использование созданных им произведений искусства было заплачено $38 млн.

Рейтинг учитывает доходы до уплаты налогов за период с 15 октября 2016 по 15 октября 2017 года. Для составления рейтинга были использованы данные Nielsen SoundScan, IMDB, Pollstar Pro и интервью с экспертами.

URL: http://www.vb.kg/368974
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