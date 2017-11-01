Forbes составил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Американский Forbes перед Хэллоуином составил традиционный рейтинг звезд, которые уже ушли из жизни, но чье творчество до сих пор приносит большой доход.

Ушедший из жизни в 2009 году "Король поп-музыки" Майкл Джексон стал по версии Forbes лидером рейтинга знаменитостей, продолжающих богатеть даже после смерти. По итогам прошедшего года наследники исполнителя получили около $75 млн. Большая часть из этой суммы получена за композицию, использованную Cirque du Soleil в своих выступлениях.

Второе место в списке получил легендарный гольфист Арнольд Палмер, который умер год назад. Его родственники получили более $40 млн. Деньги были получены за счет продажи напитка, права на производство которого Арнольд приобрел при жизни. Третье место занял автор комиксов Peanuts американский художник Чарльз Шульц, скончавшийся в 2000 году. За права на использование созданных им произведений искусства было заплачено $38 млн.

Рейтинг учитывает доходы до уплаты налогов за период с 15 октября 2016 по 15 октября 2017 года. Для составления рейтинга были использованы данные Nielsen SoundScan, IMDB, Pollstar Pro и интервью с экспертами.