Названы главные признаки супружеской измены

Мужчину, изменяющего своей второй половинке, выдают перемены во внешности, рассказали в компании Lipstick Investigations, cпециализирующейся на расследовании супружеских измен.

По словам главы компании Дэвида Кинга, заведя роман на стороне, мужчины стараются больше заботиться о себе. Эксперт отметил, что изменник начинает тщательнее бриться, лучше пахнуть и одеваться. Кинг также советует обращать внимание на переписку мужа, отмечает телеканал 360.

Кроме того, изменники постоянно оправдываются и придумывают истории, объясняющие их опоздания, передает Nation News. По мнению Кинга, изменяющие мужья также могут часто гневаться и ругать жену.

Ранее депутат Владимир Петров из Ленинградской области предложил законодательно запретить супружеские измены, писала "Русская Планета".