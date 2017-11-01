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Названы главные признаки супружеской измены

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Мужчину, изменяющего своей второй половинке, выдают перемены во внешности, рассказали в компании Lipstick Investigations, cпециализирующейся на расследовании супружеских измен.

По словам главы компании Дэвида Кинга, заведя роман на стороне, мужчины стараются больше заботиться о себе. Эксперт отметил, что изменник начинает тщательнее бриться, лучше пахнуть и одеваться. Кинг также советует обращать внимание на переписку мужа, отмечает телеканал 360.

Кроме того, изменники постоянно оправдываются и придумывают истории, объясняющие их опоздания, передает Nation News. По мнению Кинга, изменяющие мужья также могут часто гневаться и ругать жену.

Ранее депутат Владимир Петров из Ленинградской области предложил законодательно запретить супружеские измены, писала "Русская Планета".

URL: http://www.vb.kg/368975
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Комментарии
Виктория Голубенко
01.11.2017, 19:52
Карма: +1
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Плюсов: 1
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Комментариев: 4

Это все и коню понятно, а что на счёт женских измен? Или изменяют только мужья, а жены все святые?

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