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НАСА опубликовало подборку "жутких звуков" из глубин Вселенной к Хеллоуину

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) решило сделать специфический подарок всем любителям изучения космоса в преддверии праздника Хеллоуин, пишет Life.

На одном из ресурсов была размещена подборка звуков из глубин космоса. Среди них звук, который "исходит" от планет и их спутников, и шумы, что фиксировали аппараты, находящиеся у орбит Юпитера или Сатурна. По мнению самих специалистов НАСА, эти шумы "производят жуткое впечатление и заставляют кожу покрываться мурашками".

На самом деле все представленные звуки - это не что иное, как преобразованные в звуковые волны данные радиоизлучения от планет и иных небесных тел, зафиксированных космическими зондами и другими аппаратами НАСА с Земли.

URL: http://www.vb.kg/368977
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