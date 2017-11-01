Одиноким престарелым людям в Бишкеке раздали гуманитарную помощь

В офисе Красного Полумесяца Кыргызстана состоялось официальное вручение подарков для людей пожилого возраста.

Данное мероприятие было приурочено к месячнику пожилых людей.

Были приглашены подопечные Красного Полумесяца, а также представители дома для престарелых "Интергельпо", пансиона для пожилых "Ардагер" и Бишкекского дома для престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Руководство Красного Полумесяца вручило пенсионерам помощь в виде тонометров для измерения давления и пульса, глюкометров для контроля сахара в крови. Наш тренер по оказанию первой помощи рассказал о таких заболеваниях, как инсульт и инфаркт, и как их распознать. В конце мероприятия их ждало чаепитие", - сообщили в организации.

Помощь была закуплена из средств, собранных с чаш для пожертвований Красного Полумесяца Кыргызстана.

Всего в рамках сбора средств передано 25 упаковок подгузников, 10 упаковок пеленок, 9 полуавтоматических тонометров и 5 комплектов для измерения сахара.