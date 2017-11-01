Песнь льда и личной выгоды. На ледниках разрешат разработку месторождений



В третьем чтении депутаты одобрили поправки в "Водный кодекс

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Комитет Жогорку кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 30 октября 2017 года одобрил законопроект «О внесении дополнений в Водный кодекс Кыргызской Республики», разрешающий вести деятельность по воздействию на ледники в случае необходимости.

По словам вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, этот законопроект вносится на рассмотрение в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша «О проекте закона КР «О внесении дополнений в Водный кодекс Кыргызской Республики» от 25 июня 2014 года. Постановлением Жогорку Кенеша от 21 февраля 2013 года правительству поручалось обеспечить бесперебойную работу рудника Кумтор. Законопроект, предусматривающий необходимые изменения и дополнения в Водный кодекс, был возвращен на доработку 25 июня 2014 года.

Как сообщается в справке-обосновании, действующая редакция Водного кодекса запрещает деятельность, влияющую на ускорение таяния ледников с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них и деятельность, связанная с заготовкой льда.

Поправки в кодекс позволят субъектам, вносящим вклад в экономику страны и развитие региона, чья деятельность не может быть осуществлена без воздействия на ледники, проводить работы по поиску, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, под обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, попадающей в зону разработки месторождений.

Согласно дополнению в статью 62, крупным налогоплательщикам и бюджетообразующим предприятиям в исключительных случаях разрешается деятельность, влияющая на состояние ледников, при условии максимально возможного уменьшения ущерба и осуществления постоянного контроля за состоянием ледников.

Как сообщается в сравнительной таблице, статью 62 (охрана ледников) Водного кодекса предлагается изложить в следующей редакции:

«Запрещаются деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, и деятельность, связанная с заготовкой льда, за исключением ледников Давыдова и Лысый.

Данные исключения не распространяется на предыдущие воздействия на ледники Давыдова и Лысый.

Заключение о возможности осуществления подобной деятельности принимается уполномоченным государственным органом с учётом результатов независимой экспертизы».