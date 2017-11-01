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Песнь льда и личной выгоды. На ледниках разрешат разработку месторождений

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Алексей Тимаев

В третьем чтении депутаты одобрили поправки в "Водный кодекс". Согласно проекту закона, разрешается разработка месторождений золотодобывающими компаниями на ледниках.

Впервые прибыльную инициативу предложило правительство два года назад. Согласно поправкам, решение о разрешении разработки месторождения будут приниматься на основании экспертного заключения и с обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, попадающей в зону разработки месторождений.

Экологи республики подобные предложения, мягко говоря, не одобряют.

"Абсолютно никакого оправдания нет для такой инициативы. Предложение снять и куда-то перетащить лёд граничит с идиотизмом, и тогда депутатов надо лечить. Парламент не остановится пока не уничтожит всю нашу природу. Ведь большинство их решений направлены против экологии. Плохо то, что большинство депутатов Жогорку Кенеша - бизнесмены. На первом месте у них всегда стоит прибыль, выгода и т.п., а отдаленные последствия принимаемых ими решений находятся за горизонтом их видения. Сколько было возмущений насчет работы "Кумтора", якобы в результате его деятельности разрушается ледник и, как следствие, нарушается экологические равновесие. А сегодня они спокойно выносят на обсуждение проект закона о разрешении разработки месторождений на других ледниках. Для народных избранников инициатива это очень выгодная. Можно продать дополнительные лицензии, где-то кто-то может навариться", - заявляет представитель экологического движения Эмиль Шукуров.

URL: http://www.vb.kg/368982
Теги:
парламент, экология, Кыргызстан
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Комментарии
Герда Каева
01.11.2017, 10:52
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 15
Комментариев: 135

Эта поправка касается стратегических и бюджетобразующих предприятий, а это только Кумтор и есть. 

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Жалоба модератору
Алина исламова
01.11.2017, 11:14
Карма: +12
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Плюсов: 21
Минусов: 9
Комментариев: 39


В третьем чтении депутаты одобрили поправки в "Водный кодекс

Не было третьего чтения. Насколько автор статьи "не в теме".

Комитет Жогорку кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 30 октября 2017 года одобрил законопроект «О внесении дополнений в Водный кодекс Кыргызской Республики», разрешающий вести деятельность по воздействию на ледники в случае необходимости.

По словам вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, этот законопроект вносится на рассмотрение в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша «О проекте закона КР «О внесении дополнений в Водный кодекс Кыргызской Республики» от 25 июня 2014 года. Постановлением Жогорку Кенеша от 21 февраля 2013 года правительству поручалось обеспечить бесперебойную работу рудника Кумтор. Законопроект, предусматривающий необходимые изменения и дополнения в Водный кодекс, был возвращен на доработку 25 июня 2014 года.

Как сообщается в справке-обосновании, действующая редакция Водного кодекса запрещает деятельность, влияющую на ускорение таяния ледников с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них и деятельность, связанная с заготовкой льда.

Поправки в кодекс позволят субъектам, вносящим вклад в экономику страны и развитие региона, чья деятельность не может быть осуществлена без воздействия на ледники, проводить работы по поиску, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, под обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, попадающей в зону разработки месторождений.

Согласно дополнению в статью 62, крупным налогоплательщикам и бюджетообразующим предприятиям в исключительных случаях разрешается деятельность, влияющая на состояние ледников, при условии максимально возможного уменьшения ущерба и осуществления постоянного контроля за состоянием ледников.

Как сообщается в сравнительной таблице, статью 62 (охрана ледников) Водного кодекса предлагается изложить в следующей редакции:

«Запрещаются деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, и деятельность, связанная с заготовкой льда, за исключением ледников Давыдова и Лысый.

Данные исключения не распространяется на предыдущие воздействия на ледники Давыдова и Лысый.

Заключение о возможности осуществления подобной деятельности принимается уполномоченным государственным органом с учётом результатов независимой экспертизы».

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