Песнь льда и личной выгоды. На ледниках разрешат разработку месторождений

Эта поправка касается стратегических и бюджетобразующих предприятий, а это только Кумтор и есть.
В третьем чтении депутаты одобрили поправки в "Водный кодекс". Согласно проекту закона, разрешается разработка месторождений золотодобывающими компаниями на ледниках.
Впервые прибыльную инициативу предложило правительство два года назад. Согласно поправкам, решение о разрешении разработки месторождения будут приниматься на основании экспертного заключения и с обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, попадающей в зону разработки месторождений.
Экологи республики подобные предложения, мягко говоря, не одобряют.
"Абсолютно никакого оправдания нет для такой инициативы. Предложение снять и куда-то перетащить лёд граничит с идиотизмом, и тогда депутатов надо лечить. Парламент не остановится пока не уничтожит всю нашу природу. Ведь большинство их решений направлены против экологии. Плохо то, что большинство депутатов Жогорку Кенеша - бизнесмены. На первом месте у них всегда стоит прибыль, выгода и т.п., а отдаленные последствия принимаемых ими решений находятся за горизонтом их видения. Сколько было возмущений насчет работы "Кумтора", якобы в результате его деятельности разрушается ледник и, как следствие, нарушается экологические равновесие. А сегодня они спокойно выносят на обсуждение проект закона о разрешении разработки месторождений на других ледниках. Для народных избранников инициатива это очень выгодная. Можно продать дополнительные лицензии, где-то кто-то может навариться", - заявляет представитель экологического движения Эмиль Шукуров.