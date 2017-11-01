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Селена Гомес стала женщиной года по версии Billboard

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Лауреатом ежегодной премии "Женщина года", присуждаемой изданием Billboard, станет певица и актриса Селена Гомес. Церемония вручения награды состоится во время гала-ужина, который пройдёт 30 ноября в Лос-Анджелесе, пишет Life.

В 2016 году на гала-ужине, чествующем вклад женщин в музыкальную индустрию, премию получила Мадонна, а ранее ею награждались Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.

Отметим, в текущем году в топ-10 в чарте Billboard Hot 100 попадали несколько песен Гомес - Bad Liar, Fetish и It Ain't Me, в топ-10 чарта Billboard 200 - пять её дисков, а два альбома - Revival и Stars Dance - возглавили этот чарт.

Ранее Лайф сообщал о том, что Селена Гомес рассталась со своим бойфрендом певцом The Weeknd.

URL: http://www.vb.kg/368983
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