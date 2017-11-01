Правительство использует мобильное приложение в борьбе с торговлей людьми

Правительство начало использовать мобильное приложение в борьбе с торговлей людьми. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сейчас Жогорку Кенеш рассматривает поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" во втором чтении.

Отвечая на вопрос депутатов, он отметил, что в этом году более 20 тысяч брошюр напечатаны и раздаются выезжающим в другие страны гражданам в аэропортах и вокзалах.

"В последнее время начали через мобильное приложение распространять информацию о борьбе с торговлей людьми", - добавил он.