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Правительство использует мобильное приложение в борьбе с торговлей людьми

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Гулиза Авазова

Правительство начало использовать мобильное приложение в борьбе с торговлей людьми. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сейчас Жогорку Кенеш рассматривает поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" во втором чтении.

Отвечая на вопрос депутатов, он отметил, что в этом году более 20 тысяч брошюр напечатаны и раздаются выезжающим в другие страны гражданам в аэропортах и вокзалах.

"В последнее время начали через мобильное приложение распространять информацию о борьбе с торговлей людьми", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/368984
Теги:
парламент, торговля людьми
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