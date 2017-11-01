Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке отложили на 8 ноября

Сегодня, 1 ноября, в Первомайском районном суде Бишкека должен был продолжиться процесс по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк Чуйской области.

Секретарь судебного заседания доложила, что по делу явились все, кроме адвоката одного из подсудимых. В суд поступило заявление о том, что юрист не сможет явиться в суд в связи с процессом по другому делу в Верховном суде.

В итоге председательствующий на процессе Эрнис уулу Айбек отложил слушание на 8 ноября.

Напомним, 24 марта прошлого года в селе Киргшелк Ысык-Атинского района нашли тела трех женщин. Они были обнаружены со следами насильственной смерти. Две женщины являлись сестрами, с ними была дочь одной из них - молодая беременная женщина. В мае 2016 года по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Николай Куликов, 1998 года рождения, Эльдар Белоусов, 1999 года рождения. Вместе с ними оперативники задержали Артема Гогина, 1996 года рождения, Илью Пудовкина, 1996 года рождения, Александра Лебедева, 1995 года рождения, Евгения Шулика, 1995 года рождения. Им было предъявлено обвинение в укрывательстве и покушении на кражу.