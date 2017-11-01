Большинство жертв торговли людьми из Кыргызстана - в трех странах

Больше всего кыргызстанцы становятся жертвами торговли людьми в трех странах. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, в настоящее время депутаты Жогорку Кенеша рассматривают поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми".

По его словам, в основном кыргызстанцы становятся жертвами торговли людьми в России, Казахстане и Турции.

В ходе заседания депутат Карамат Орозова отметила, что в основном потерявшихся граждан КР находят на плантациях в Казахстане.