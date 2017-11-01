Погода
$ 68.92 - 69.12
€ 79.97 - 80.71

Большинство жертв торговли людьми из Кыргызстана - в трех странах

408  0
Гулиза Авазова

Больше всего кыргызстанцы становятся жертвами торговли людьми в трех странах. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, в настоящее время депутаты Жогорку Кенеша рассматривают поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми".

По его словам, в основном кыргызстанцы становятся жертвами торговли людьми в России, Казахстане и Турции.

В ходе заседания депутат Карамат Орозова отметила, что в основном потерявшихся граждан КР находят на плантациях в Казахстане.

URL: http://www.vb.kg/368986
Теги:
парламент, торговля людьми
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  