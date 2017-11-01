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Тарифы на природный газ в ноябре для населения остались почти неизменными

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ВБ

Тарифы на природный газ на ноябрь для населения республики составили 14,40 сома за 1 куб. метр (в октябре 14,39), для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 17,65 сома за 1 куб. метр, без учета НсП1 17,50 сома за 1 куб. метр. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Официальный курс доллара на 01.11.2017 года составил 68,74 сом/доллар.

В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР №68, №69 от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций", ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на 1-е число каждого месяца.

URL: http://www.vb.kg/368988
Теги:
газ, тарифы, Газпром
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