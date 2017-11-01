В МВД отмечают День милиции Кыргызской Республики

Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают свой профессиональный праздник – День работника милиции Кыргызской Республики.

Поздравить блюстителей порядка приехал вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.

Кроме того, в честь профессионального праздника отличившиеся сотрудники правоохранительных органов были отмечены подарками - именными часами, грамотами, медалями и кубками.

Стоит отметить, награждались сотрудники милиции со всех областей Кыргызстана. После торжественной церемонии началась концертная программа.