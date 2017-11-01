Погода
$ 68.92 - 69.12
€ 79.97 - 80.71

В МВД отмечают День милиции Кыргызской Республики

408  0
Родион Решетов

Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают свой профессиональный праздник – День работника милиции Кыргызской Республики.

Поздравить блюстителей порядка приехал вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.

Кроме того, в честь профессионального праздника отличившиеся сотрудники правоохранительных органов были отмечены подарками - именными часами, грамотами, медалями и кубками.

Стоит отметить, награждались сотрудники милиции со всех областей Кыргызстана. После торжественной церемонии началась концертная программа.

URL: http://www.vb.kg/368989
Теги:
ГУВД, МВД, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  