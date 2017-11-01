За этот год возбуждено всего лишь 4 уголовных дела по торговле людьми

В этом году возбуждено 4 уголовных дел по торговле людьми. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил замминистра внутренних дел Курсан Асанов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, два случая из четырех произошли за пределами Кыргызстана. Также он отметил, что за шесть месяцев прошлого года зарегистрировано 7 уголовных дел, 6 человек привлечены к ответственности.

Он также заметил, что в настоящее время работает горячая линия министерства в борьбе с торговлей людьми внутри страны, а также в самой России.

"По российским представительствам мы помогли 1,5 тысячи гражданам с различными проблемами, которые также касаются в заработных плат", - добавил он.

Отметим, сейчас парламент рассматривает поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми".