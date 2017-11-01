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В Турции могут отменить систему "все включено" для курортов

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Власти Турции могут отменить систему "все включено" для турецких курортов. Об этом заявил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен, сообщает Sözcü.

Издание отмечает, что чаще всего этой системой любят пользоваться российские и немецкие туристы. Однако по словам Паландокена, в рамках этой системы туристы редко покидают территорию гостиницы, так как не хотят пропустить завтрак, обед или ужин. С ликвидацией "все включено" туристы начнут чаще посещать достопримечательности и ходить по магазинам, уверен Паландокен.

Турция рассчитывает войти в пятерку лучших в мире направлений к 2023 году и принимать около 50 миллионов туристов в год.

URL: http://www.vb.kg/368991
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