В ЖК интересуются, наказан ли полицейский, избивший кыргызстанку в Турции

Депутат Экмат Байбакпаев поинтересовался, наказан ли сотрудник полиции Турции, избивший кыргызстанку. Этот вопрос он задал заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил депутат, в СМИ опубликовано видео, где сотрудник полиции в Турции избивает женщину. "Дайте пожалуйста информацию, чем эта история закончилась? Их наказали или уволили?" - вопросил он.

Также депутат добавил, что мужчине не свойственно так обращаться с женщиной, тем более мужчине в погонах.

На что Асанов отметил, что он предоставит информацию в письменном виде.

Отметим, парламент рассматривает поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми".