Он унижал мою мать. В Кара-Бууринском районе сын убил отца молотком

Кара-Бууринский районный суд Таласской области приговорил 22-летнего К.у.А. к трем годам лишения свободы условно за убийство.

Семейная драма произошла 19 августа этого года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы. В крови его обнаружено 2,35% этилового спирта, что означает среднее состояние алкогольного опьянения.

По словам женщины, ее муж скончался на улице.

"Он пришел около десяти вечера пьяным, потребовал водки, но когда я ответила, что ночью водки нет, решил ее принести. Посреди ночи я вышла во двор, а Кубанычбек валялся на земле возле сарая. Когда попыталась вместе с детьми завести его домой, он отказался, сказав, что хочет спать на прохладе. Примерно утром он скончался".

Признание в убийстве

После похорон сотрудники милиции посетили семью. Милиционеры сразу выдвинули версию, что мужчина умер не на улице, а дома. Во время допроса парень сознался в содеянном. В своей объяснительной он рассказал, что сам не понял, как все произошло, и лишь хотел защитить мать.

"В тот день отец взял стоявший в сарае велосипед и уехал, приехал уже пьяным. Мать подала ему ужин, а он стал ее оскорблять, разбросал посуду и требовал принести ему водку. Когда мы попытались ему объяснить, что магазины закрыты, а водку мы купим завтра, он стал бить маму чашкой, в которой был ужин. Он не успокаивался. Я подошел к нему сзади, пытался схватить его, но он стал вырываться, и я ударил его в грудь, он упал и ударился головой о стену. Со злости я взял в правую руку молоток и ударил его по голове. Он потерял сознание, я даже не понял, как мог его ударить", - сказал в суде К.у.А.

Стоявшая в углу мать испугалась, подойдя к парню вскрикнула: "Что ты наделал!". Женщина попыталась поднять мужа, но попытки не увенчались успехом, мужчина был без сознания. Через минут 10, немного успокоившись, женщина сказала сыну, что он убил своего отца.

Когда парень понял, что сделал необратимое, он подошел к матери и спросил: "Что же будет дальше, мама?".

Что же будет дальше, мама?

В суде мама виновника рассказала, что прожила со своим мужем около 30 лет. Все это время он сильно выпивал.

"В пьяном состоянии он бил меня. Мне приходилось даже сбегать от него вместе с детьми. Летом этого года он припугнул сына молотком, и тот сбежал в Бишкек. Через некоторое время он вновь позвал его, пообещав, что такое больше не повторится. В ту ночь он вновь пришел пьяным и стал унижать меня, а затем бить. Мой сын лишь хотел защитить меня. Я много чего не помню, поскольку была в шоковом состоянии. Но тогда я пыталась привести его в чувство холодной водой. Мы с сыном думали, что он придет в себя на свежем воздухе, поэтому вытащили его на улицу. Приехавшая "скорая" сообщила о смерти", - пояснила в суде женщина.

"Мать с сыном оттащили мертвое тело на сено и накрыли его. Мать решила скрыть убийство отца. Она пояснила это сыну тем, что не хочет лишиться теперь и его. Чтобы никто не узнал о совершенном преступлении, женщина вымыла окровавленные полы и спрятала молоток в сарай. Примерно в пять утра мать стала плакать и сказала сыну, чтобы он оповестил людей о смерти. Она придумала свою версию смерти мужа и сказала сыну, чтобы он говорил только ее версию", - указывается в приговоре.

В итоге судебно-психиатрическая экспертиза показала, что подсудимый "страдал и страдает психическим заболеванием в форме органического расстройства личности травматического генеза". Это означает, что парень не мог отдавать отчета своим действиям. Кара-Бууринский районный суд приговорил К.у.А. к трем годам лишения свободы условно.