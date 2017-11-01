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"Карточный домик" заморозили после обвинений Кевина Спейси в педофилии

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Сервис Netflix и телестудия Media Rights Capital заморозили производство шестого сезона сериала "Карточный домик", который должен был стать последним, после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес исполнителя главной роли Кевина Спейси. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Lenta.ru.

В Netflix и Media Rights Capital отметили, что "собираются изучить сложившуюся ситуацию" и разобраться в возникших проблемах.

Ранее во вторник Международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию "Эмми" за заслуги в телеиндустрии.

В свою очередь, продюсеры "Карточного домика" объявили о закрытии сериала.

Спейси 30 октября объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он "выбирает жить как гей". Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала "Стартрек" Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.

URL: http://www.vb.kg/368995
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