Депутаты предложили открыть представительство МВД Кыргызстана в Турции

Депутат Асылбек Дамирбек уулу предложил открыть представительство МВД в Турции. Такое предложение он озвучил сегодня, 1 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда в Турции граждане Кыргызстана становятся жертвами торговли людьми.

"Вот вы сами говорите, что в основном наши становятся жертвами в трех странах, одна из которых Турция, так почему бы не открывать представительство МВД и там", - предложил он.

В свою очередь замминистра внутренних дел Курсан Асанов отметил, что в настоящее время в нескольких городах России такие представительства работают, а также планируется их расширить.

Отметим, парламент рассматривает поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми".