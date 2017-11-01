Находящиеся в рабстве граждане КР по возвращении не обращаются в органы

Большинство находящихся в рабстве граждан Кыргызстана по возвращении на родину не обращаются в правоохранительные органы и представительство. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил заместитель министра Курсан Асанов на заседании Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Карамат Орозова отметила, что в основном потерявшихся граждан КР находят на плантациях в Казахстане, и спросила, есть ли какие-то механизмы по наказанию тех лиц, у которых граждане находились в рабстве.

На что Асанов отметил, что они после возвращения домой не обращаются в правоохранительные органы. "Они рады, что домой вернулись. Даже в службу миграции не обращаются, те, в свою очередь, могли бы написать в правоохранительные органы того же Казахстана", - добавил он.

Отметим, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели поправки в Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми". После обсуждения они отправили законопроект на голосование.