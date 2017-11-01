Cервис самообслуживания от MegaCom – "Личный кабинет куратора"

Постоянно развивая услуги компании для удобства своих корпоративных абонентов, MegaCom запустил новую, не имеющую аналогов, услугу – "Личный кабинет куратора". Теперь управлять возможностями номеров корпоративной группы стало еще проще, ведь удобный и доступный интерфейс онлайн-сервиса был создан с учётом потребностей абонентов мега-сети.
"Личный кабинет куратора" – это сервис самообслуживания, предоставляющий возможность куратору корпоративной группы самостоятельно выполнять действия над своими номерами и получить информацию по его лицевым счетам, не обращаясь в Отдел по работе с корпоративными и VIP клиентами.
В один клик вы cможете:
С помощью "Личного кабинета куратора" от MegaCom вы всегда будете в курсе сколько денег внесли, какую сумму и на что потратили, а также сколько средств осталось на вашем счете.
Получить доступ к сервису самообслуживания можно в Отделе по работе с корпоративными и VIP клиентами после подписания куратором дополнительного соглашения.
Личный кабинет куратора – управление корпоративными номерами в один клик!