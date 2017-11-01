Cервис самообслуживания от MegaCom – "Личный кабинет куратора"

Постоянно развивая услуги компании для удобства своих корпоративных абонентов, MegaCom запустил новую, не имеющую аналогов, услугу – "Личный кабинет куратора". Теперь управлять возможностями номеров корпоративной группы стало еще проще, ведь удобный и доступный интерфейс онлайн-сервиса был создан с учётом потребностей абонентов мега-сети.

"Личный кабинет куратора" – это сервис самообслуживания, предоставляющий возможность куратору корпоративной группы самостоятельно выполнять действия над своими номерами и получить информацию по его лицевым счетам, не обращаясь в Отдел по работе с корпоративными и VIP клиентами.

В один клик вы cможете:

оставить заявки на подключение и отключение дополнительных услуг; заблокировать и разблокировать абонентские номера; получить информацию по вашим лицевым счетам; ознакомиться со списком подключенных услуг, пакетов и тарифных опций на каждом абонентском номере; просматривать остатки по пакетам и тарифным опциям; отключать активные услуги и тарифные опции; оставить свое обращение через раздел "Обратной связи" и многое другое.

С помощью "Личного кабинета куратора" от MegaCom вы всегда будете в курсе сколько денег внесли, какую сумму и на что потратили, а также сколько средств осталось на вашем счете.

Получить доступ к сервису самообслуживания можно в Отделе по работе с корпоративными и VIP клиентами после подписания куратором дополнительного соглашения.

Личный кабинет куратора – управление корпоративными номерами в один клик!