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Cервис самообслуживания от MegaCom – "Личный кабинет куратора"

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Постоянно развивая услуги компании для удобства своих корпоративных абонентов, MegaCom запустил новую, не имеющую аналогов, услугу – "Личный кабинет куратора". Теперь управлять возможностями номеров корпоративной группы стало еще проще, ведь удобный и доступный интерфейс онлайн-сервиса был создан с учётом потребностей абонентов мега-сети.

"Личный кабинет куратора" – это сервис самообслуживания, предоставляющий возможность куратору корпоративной группы самостоятельно выполнять действия над своими номерами и получить информацию по его лицевым счетам, не обращаясь в Отдел по работе с корпоративными и VIP клиентами.

В один клик вы cможете:

  1. оставить заявки на подключение и отключение дополнительных услуг;
  2. заблокировать и разблокировать абонентские номера;
  3. получить информацию по вашим лицевым счетам;
  4. ознакомиться со списком подключенных услуг, пакетов и тарифных опций на каждом абонентском номере;
  5. просматривать остатки по пакетам и тарифным опциям;
  6. отключать активные услуги и тарифные опции;
  7. оставить свое обращение через раздел "Обратной связи" и многое другое.

С помощью "Личного кабинета куратора" от MegaCom вы всегда будете в курсе сколько денег внесли, какую сумму и на что потратили, а также сколько средств осталось на вашем счете.

Получить доступ к сервису самообслуживания можно в Отделе по работе с корпоративными и VIP клиентами после подписания куратором дополнительного соглашения.

Личный кабинет куратора – управление корпоративными номерами в один клик!

URL: http://www.vb.kg/368998
Теги:
#MegaCom
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