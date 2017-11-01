ЦИК решит вопрос о лишении депутатского мандата Омурбека Текебаева

Тутвся правда о вашем любимом
Мародере.
"Ата-мекеновец" ОмурбекТекебаев продолжает опровергать
обвинения, которые звучат в его адрес
и в сторону его однопартийцев. Этого
человека можно понять, от серьезных
обвинений можно увернуться только путем
самооправдания. Но это дело должно быть
повторно расследовано, чтобы выяснить,
насколько причастна партия "Ата
Мекен" к "мародер-гейту", дать
юридическую оценку. Весь народ этого и
ждет. Таково требование истории,
времени.
Тем не менее, о многомговорит то, что претензии А. Юсупова
постепенно начали находить подтверждение.
Например, сайт издательского дома
"Вечерний Бишкек" опубликовал
интересную статью об Омурбеке Чиркешовиче.
Вот что говорится в статье:
"ПлемянникОмурбека Текебава Азамат живет в
квартире, которая до 2010 года принадлежала
бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он
владел квартирой №89 в доме №20 в 7
микрорайоне Бишкека. Здесь и проживает
родственник Текебаева. Интересно, что
в этой квартире продолжительное время
проживал и сам лидер "Ата Мекена".
Междутем Хабибулин, бывший сотрудник МВД КР,
член правления ОФ "Безопасность и
правопорядок", который возглавлял
Жаныш Бакиев, после апрельских событий
неоднократно посещал Минск, где встречался
с Бакиевыми.
Как квартира Хабибулинаперешла в руки родственников Текебаева?
Этот вопрос очень щепетильный. Фактически
недвижимость человека, который после
революции регулярно посещал Бакиевых
в Минске, вдруг оказалась в собственности
племянника Текебаева. Вопросов много…
Этуинформацию опровергла пресс-служба
"Ата Мекена".
"Пресс-службафракции "Ата Мекен" официально
заявляет, что эта информация не
соответствует действительности. А.А.
Текебаев купил квартиру, находящуюся
по адресу г. Бишкек, мкр №7, д. № 20, кв. 89
у Ж.С. Супаналиевой 3 ноября 2010 года, о
чем свидетельствует договор купли-продажи
№2010/135367 от 3.11.2010. Данная квартира была
приобретена Ж.С. Супаналиевой еще в 2009
году у Сабиржана Хабибулина. Договор
купли-продажи №2009/75100 от 02.07.09".
Такпопытались опровергнуть "ата-мекеновцы"
и снова подставились.
Оказалось,что Супаналиева является снохой
Хабибулина. Супругой последнего является
Рыскуль Мамакеева. Она по линии отца
приходится двоюродной сестрой Каныбека
Мамакеева, женой которого и является
Жамиля Супаналиева.
В то же времяобвиняемый в мародерстве Абдулла Юсупов
во время допроса показал именно на эту
квартиру, которую забрали у друга Жаныша
Бакиева - Хабибулина. Следует отметить,
Юсупов раскрыл "ата-мекеновцам"
все карты. Они знали про объекты,
принадлежавшие друзьям и приближенным
Бакиевых, в числе которых оказалась и
квартира Хабибулина".
Говорят:"Дурное дело и через сорок лет
всплывет". Становится очевидно, что
во время апрельских событий, когда
проливалась кровь сотен ребят,
"ата-мекеновцы" во главе с Омурбеком
Чиркешовичем захватывали имущество
Бакиевых, занимались мародерством, что
позволило им мгновенно превратиться в
олигархов после революции. Бесспорно,
что народ и история дадут свою оценку
таким политикам.