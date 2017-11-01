ЦИК решит вопрос о лишении депутатского мандата Омурбека Текебаева

Тутвся правда о вашем любимом

Мародере.

"Ата-мекеновец" ОмурбекТекебаев продолжает опровергать

обвинения, которые звучат в его адрес

и в сторону его однопартийцев. Этого

человека можно понять, от серьезных

обвинений можно увернуться только путем

самооправдания. Но это дело должно быть

повторно расследовано, чтобы выяснить,

насколько причастна партия "Ата

Мекен" к "мародер-гейту", дать

юридическую оценку. Весь народ этого и

ждет. Таково требование истории,

времени.

Тем не менее, о многомговорит то, что претензии А. Юсупова

постепенно начали находить подтверждение.

Например, сайт издательского дома

"Вечерний Бишкек" опубликовал

интересную статью об Омурбеке Чиркешовиче.

Вот что говорится в статье:

"ПлемянникОмурбека Текебава Азамат живет в

квартире, которая до 2010 года принадлежала

бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он

владел квартирой №89 в доме №20 в 7

микрорайоне Бишкека. Здесь и проживает

родственник Текебаева. Интересно, что

в этой квартире продолжительное время

проживал и сам лидер "Ата Мекена".

Междутем Хабибулин, бывший сотрудник МВД КР,

член правления ОФ "Безопасность и

правопорядок", который возглавлял

Жаныш Бакиев, после апрельских событий

неоднократно посещал Минск, где встречался

с Бакиевыми.

Как квартира Хабибулинаперешла в руки родственников Текебаева?

Этот вопрос очень щепетильный. Фактически

недвижимость человека, который после

революции регулярно посещал Бакиевых

в Минске, вдруг оказалась в собственности

племянника Текебаева. Вопросов много…

Этуинформацию опровергла пресс-служба

"Ата Мекена".

"Пресс-службафракции "Ата Мекен" официально

заявляет, что эта информация не

соответствует действительности. А.А.

Текебаев купил квартиру, находящуюся

по адресу г. Бишкек, мкр №7, д. № 20, кв. 89

у Ж.С. Супаналиевой 3 ноября 2010 года, о

чем свидетельствует договор купли-продажи

№2010/135367 от 3.11.2010. Данная квартира была

приобретена Ж.С. Супаналиевой еще в 2009

году у Сабиржана Хабибулина. Договор

купли-продажи №2009/75100 от 02.07.09".

Такпопытались опровергнуть "ата-мекеновцы"

и снова подставились.

Оказалось,что Супаналиева является снохой

Хабибулина. Супругой последнего является

Рыскуль Мамакеева. Она по линии отца

приходится двоюродной сестрой Каныбека

Мамакеева, женой которого и является

Жамиля Супаналиева.

В то же времяобвиняемый в мародерстве Абдулла Юсупов

во время допроса показал именно на эту

квартиру, которую забрали у друга Жаныша

Бакиева - Хабибулина. Следует отметить,

Юсупов раскрыл "ата-мекеновцам"

все карты. Они знали про объекты,

принадлежавшие друзьям и приближенным

Бакиевых, в числе которых оказалась и

квартира Хабибулина".

Говорят:"Дурное дело и через сорок лет

всплывет". Становится очевидно, что

во время апрельских событий, когда

проливалась кровь сотен ребят,

"ата-мекеновцы" во главе с Омурбеком

Чиркешовичем захватывали имущество

Бакиевых, занимались мародерством, что

позволило им мгновенно превратиться в

олигархов после революции. Бесспорно,

что народ и история дадут свою оценку

таким политикам.