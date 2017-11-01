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Депутаты сами не знают, какой законопроект рассматривают

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Гулиза Авазова

Сегодня, 1 ноября, парламент Кыргызстана рассматривает поправки в Трудовой кодекс КР. Согласно предложению инициатора законопроекта Дастана Бекешева (СДПК), исключается из перечня праздничных выходных дней 23 февраля, 5 мая и 7 ноября.

Однако, по словам докладчика Гулькан Молдобековой (СДПК), комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению решил внести поправки по 7 и 8 ноября, которые будут считаться Днями истории и памяти предков.

В свою очередь депутаты Ирина Карамушкина (СДПК) и Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") выступили против отмены Дня октябрьской революции, которое отмечается 7 ноября. "Прошу вас, не трогайте этот день, можете отмечать любой другой день", - сказал Масалиев.

В свою очередь Торобай Зулпукаров поинтересовался, какой законопроект сейчас рассматривают депутаты, так как одна версия на мониторах у депутатов, другая - у комитета.

Также депутат Карамушкина предложила сначала понять, о какой концепции законопроекта депутаты говорят, чтобы знать потом, как голосовать.

Затем выступил Мирлан Бакиров, который отметил, что законопроект Бекешева был отклонен и с поправками должен быть внесен только через шесть месяцев.

"А там было написано убрать 5 мая из праздничных дней, это день Конституции, а убирать его - не правильно. Лучше внесите новый законопроект, а этот вопрос можем и отложить", - добавил он.

Содокладчик Иса Омуркулов (СДПК) отметил, что изменения касаются только о внесении дат 7 и 8 ноября. Все остальные даты и предложения можно рассмотреть во втором чтении.

"Давайте примем концепцию сегодня, а дальнейшие изменения внесем во втором чтении. Я сам против исключения 5 мая из праздничных дней", - попросил он коллег.

По словам Масалиева, изменение в концепцию законопроекта меняет его всю структуру, а значит, это новый закон, за которым последуют свои процедуры, такие как общественное обсуждение и т.д.

Еще один нардеп Мыктыбек Абдылдаев ("Бир бол") отметил, что нет необходимости рассматривать закон и вносить в него поправки, если уже есть указ президента страны, который может иметь прямое действие.

Как отметил Мирлан Жээнчороев (РАЖ), нарушается процедура, потому нужно его убрать с повестки дня и рассмотреть на следующем заседании.

"А то завтра самим же будет стыдно, давайте хоть завтра рассмотрим, пусть уточнят", - добавил он.

Также вдобавок представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев добавил, что есть письменное соглашение Бекешева, который согласился с внесением в праздничные дни 7 и 8 ноября как Дней истории и памяти предков.

В итоге спикер отказался поставить на голосование предложение нескольких депутатов рассмотреть на следующем заседании и отправил законопроект на голосование.

URL: http://www.vb.kg/369000
Теги:
закон, законопроект, парламент, Трудовой кодекс
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