Чекисты задержали иностранцев, вербующих граждан КР для отправки в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

31 октября сотрудники Госкомитета национальной безопасности в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержали членов международной террористической организации.

По данным спецслужб, ими оказались граждане одной из стран СНГ, мужчина и женщина - К.В., 1988 г.р., и К.Г., 1990 г.р.

Установлено, что задержанные в начале октября прибыли в Кыргызскую Республику и занимались вербовкой и переправкой рекрутов в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта в составе бандформирований.