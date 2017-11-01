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Чекисты задержали иностранцев, вербующих граждан КР для отправки в Сирию

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ВБ

Чекисты задержали иностранцев, вербующих граждан КР для отправки в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

31 октября сотрудники Госкомитета национальной безопасности в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержали членов международной террористической организации.

По данным спецслужб, ими оказались граждане одной из стран СНГ, мужчина и женщина - К.В., 1988 г.р., и К.Г., 1990 г.р.

Установлено, что задержанные в начале октября прибыли в Кыргызскую Республику и занимались вербовкой и переправкой рекрутов в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта в составе бандформирований.

URL: http://www.vb.kg/369002
Теги:
ГКНБ, терроризм
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Комментарии
Чолпон Шакирова
01.11.2017, 14:39
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Комментариев: 259

Такие не пригодны для нормальной жизни! Ликвидация и точка!

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