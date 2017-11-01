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Кыргызстан ухудшил показатели в рейтинге Doing Business

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Айдана Абдуваитова

Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг Doing Business, Кыргызстан в нем оказался на 77-м месте среди 190 стран. Об этом сообщается в докладе.

Авторы исследования отмечают улучшение показателей в части регистрации предприятия, получения разрешения на строительство, подключение к системе электроснабжения и получения кредитов для бизнеса. Показатели по налогообложению, защите инвестиций, международной торговле и исполнению контрактов остались без изменений. Регистрацию собственности эксперты признали проблематичным для бизнеса в КР.

В группе стран СНГ Кыргызстан отстает от других по легкости ведения бизнеса, опережая лишь Таджикистан. В общем рейтинге Россия заняла 35-е место, Казахстан - 36-е, Беларусь - 38, Молдова - 44, Азербайджан - 57, Узбекистан - 74, Украина - 76, Таджикистан оказался на 123-м месте.

Новая Зеландия, Сингапур и Дания вошли в первую тройку стран, где созданы самые лучшие условия для бизнеса. Труднее всего развивать бизнес в Эритрее, Венесуэле и Сомали.

Напомним, в прошлом году республика занимала 75-е место в рейтинге. Тогда правительство поставило себе цель за два года подняться на более чем 25 позиций и войти в топ 50 стран в рейтинге Doing Business.

Ежегодное исследование Doing Business проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий. Рейтинг составляется на основе 10 показателей "Создание предприятий", "Получение разрешений на строительство", "Подключение к системе электроснабжения", "Регистрация собственности", "Получение кредитов", "Защита миноритарных инвесторов", "Налогообложение", "Международная торговля", "Обеспечение исполнения контрактов" и "Разрешение неплатежеспособности".

Данные подготовлены по состоянию на 1 июня 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/369004
Теги:
бизнес, экономика
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Мурат Темирбек
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elle ru
01.11.2017, 13:22
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Комментариев: 64

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