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Кто защищает права милиционеров? Оказывается, никто, так как нет профсоюза

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Родион Решетов

Института по защите сотрудников правоохранительных органов нет. Об этом сегодня, 1 ноября, во время проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню милиции КР, "ВБ" сообщил заместитель председателя общественного совета МВД КР Ялкун Даутов.

Он отметил, что существует много нареканий со стороны общественности к работникам патрульной милиции. Их обвиняют в недобросовестной службе. Корень проблемы, по его мнению, кроется в маленькой заработной плате и низком социальном статусе.

При этом условия работы блюстителей порядка не из легких. У них ненормированный рабочий день, потому что в патрулировании острая нехватка сотрудников, а защищать права милиционеров некому.

Даутов добавил, что есть свои плюсы в милицейской службе. Так, в течение последних трех лет 495 квартир получили сотрудники внутренних дел. И сейчас во всех регионах страны функционирует комиссия, которая выдает квартиры.

"У них уже есть уверенность, что если сотрудник будет работать и хорошо выполнять свою работу, то в дальнейшем получит жилье. Но, к сожалению, института, который бы защищал сотрудников, нет. Нет даже профсоюзов в системе МВД", - сказал заместитель председателя общественного совета МВД КР Ялкун Даутов.

URL: http://www.vb.kg/369006
Теги:
ГУВД, МВД, Патрульная милиция
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