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МИД: Среди пострадавших в теракте в Нью-Йорке нет граждан КР

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ВБ

По предварительной информации, граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших при теракте в Нью-Йорке нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

"В связи с произошедшим терактом в Нью-Йорке посольство КР в США представило предварительную информацию о том, что граждан КР среди погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, вчера, 31 октября, водитель пикапа выехал с магистрали на велодорожку, где начал сбивать людей, затем врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек, пострадали как минимум 11. Власти США назвали случившееся терактом.

Подозреваемым является 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, приехавший во Флориду в 2010 году. В последнее время он работал водителем Uber в Нью-Джерси.

URL: http://www.vb.kg/369008
Теги:
МИД, соотечественники, США, теракт
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