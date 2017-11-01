ЛГБТ и террористов - в топку. Требования гражданских активистов

Необходимо выгнать из страны всех "грантоедов" и "лжеправозащитников", об этом заявили сегодня участники пресс-конференции, прошедшей в "ВБ".

"Необходимо подать в суд на те международные организации, которые поддерживают политику ЛГБТ-сообщества и выступают за правовой экстремизм, направленный против граждан республики", - считают активисты.

Президент федерации "Спортивное крыло Кыргызстана" и Общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов предлагает создать общественно-государственную комиссию, которая будет своевременно реагировать на происходящие процессы. Он также считает, что объединение должно быть наделено полномочиями, которые бы позволили задействовать общественный и государственный потенциалы.

Одним из поводов для выступления актвистов послужила прошедшая на днях в столице национальная ежегодная конференция ЛГБТ-сообществ. Цель мероприятия - налаживание сотрудничества с представителями секс-меньшинств, организациями и экспертами. А это уже тревожный сигнал, на который должны обратить внимание власти Кыргызстана, уверен Тилек Усупов

"Они еще на следующий год хотят провести конференцию, в ходе которой будут укреплять свое влияние на Кыргызстан. Поэтому мы просим и требуем правительство и Жогорку Кенеш адекватно отреагировать на эти вызовы", - добавляет спортсмен.

Представитель "Лиги ветеранов спорта" Сергей Дьяченко полагает, что секс-меньшинства представляют люди психически нездоровые, которых в своих корыстных целях использует некая группа правящей элиты.

"Это самое гнусное преступление, потому что под удар поставили больных людей. Если проверить их всех на гормональный фон, я даю 100% гарантии, что этот фон у них сбит", - сказал он.

"Несмотря на то что в Конституции Кыргызстана дается четкое определение, что семья – это брак мужчины и женщины, в стране продолжают свое существование ЛГБТ-сообщества. Они занимаются пропагандой своих идей, которая в той или иной степени влияет и на и подрастающее поколение", - высказывает возмущение представитель независимой группы "Гражданские аналитики и эксперты" Болотбек Батилов.

Он подчеркивает, что в декларации прав человека и международном пакте и в главном законе страны прописано, что психологическое, физическое и ментальное здоровье граждан защищается и обществом, и государством.

"Сегодня правительство и Жогорку Кенеш не успевают за этими процессами уследить, и время требует создания общественно-государственной комиссии, чтобы урегулировать эти вопросы. Если мы этого не сделаем, можем потерять свою страну, ее безопасность, здоровье наших детей", - добавляет Болотбек Батилов.

Мониторинг политико-общественной ситуации в КР, выявление новых вызовов и угроз, рекомендации компетентным органам и отслеживание их исполнения - вот основные функциональные обязанности предлагаемой общественно-государственной комиссии.

"Связь государство с обществом не должна нарушаться. Сегодня мы видим, что чиновники живут своей жизнью, а народ своей, а этим пользуются силы со стороны. Они будоражат население, будущее народа, детей, их сознание. Яркие примеры тому: "Синий кит", террористические организации и секс-меньшинства. Все они навязывают свою культуру – лжекультуру", - резюмирует президент федерации "Спортивное крыло Кыргызстана" Тилек Усупов.