Омурбек Текебаев лишен депутатского мандата

Центризбирком принял решение о лишении депутатского мандата Омурбека Текебаева. Соответствующее решение принято сегодня, 1 ноября, на заседании членов ЦИК.

На заседании ЦИК КР было вынесено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЖК КР Омурбекова Текебаева. Представление о лишении мандата поступило от Бишкекского городского суда.

Напомним, по обвинению в коррупции главный атамекеновец был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности на три года с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима. Сейчас он содержится в колонии № 47.