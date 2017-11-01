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Омурбек Текебаев лишен депутатского мандата

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ВБ

Центризбирком принял решение о лишении депутатского мандата Омурбека Текебаева. Соответствующее решение принято сегодня, 1 ноября, на заседании членов ЦИК.

На заседании ЦИК КР было вынесено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЖК КР Омурбекова Текебаева. Представление о лишении мандата поступило от Бишкекского городского суда.

Напомним, по обвинению в коррупции главный атамекеновец был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности на три года с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима. Сейчас он содержится в колонии № 47.

URL: http://www.vb.kg/369010
Теги:
Омурбек Текебаев, ЦИК
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Комментарии
Адилет Кадыров
01.11.2017, 15:32
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Ну наконец-то! Мародера надо жестко наказывать. Конфискация полная еще! 

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Тыняна Марковна
01.11.2017, 15:46
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Все коррупционеры должны зарубить на носу, что рано или поздно Фемида возьмёт их неэротично за щёки.

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Тыняна Марковна
01.11.2017, 15:47
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Комментариев: 8

Будет ли суд над Текебаевым по делу о мародерствах? Тологонову дали 15 лет, а курировал его действия ТОЧ

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