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Комитет ЖК отказался внести кандидатуру Борбашева в Совет по отбору судей

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Гулиза Авазова

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша отказался внести кандидатуру Сарылбека Борбашева в состав Совета по отбору судей.

Отметим, по решению парламента фракции "Ата Мекен" кандидатура Борбашева была предложена в состав Совета по отбору судей. Выдвигало его кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью KG stan.

Как сообщается комитетом, согласно электронной базе юридических лиц, KG stan является коммерческой организацией, где единственным учредителем является сын кандидата в члены Совета Борбашева - Чынтемир Борбашев.

Согласно закону, под гражданским обществом подразумеваются учебные, научные учреждения, общественные объединения и другие организации, которые основаны не в коммерческих целях. В свою очередь кандидата от гражданского общества на должность члена Совета должно представлять то гражданское общество, которое сформировалось на базе некоммерческой направленности.

Тем самым KG stan не может быть отнесено к гражданскому обществу в соответствии с требованиями закона. В связи с этим комитет решил возвратить кандидатуру Борбашева и предложил "Ата Мекену" внести другую кандидатуру.

URL: http://www.vb.kg/369011
Теги:
парламент, Совет по отбору судей
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Тимур Байнудинов
01.11.2017, 15:05
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Партию мародеров гнать надо пинками!

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