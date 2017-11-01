Юная таэквондистка Кристина Дементьева завоевала бронзу "Кубка Барыса"

Юная таэквондистка из Кыргызстана Кристина Дементьева завоевала бронзу "Кубка Барыса", который считается международным турниром класса "А". Состязания прошли с 27 по 30 октября в Алматы (Казахстан).

Как сообщил президент Академии таэквондо (WT) Убайдула Тохтурбаев, в первенстве приняли участие 1500 спортсменов из 7 стран – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Турнир обслуживали судьи международного уровня. При этом в правила соревнований организаторы внесли коррективы, о которых наши не были предупреждены, что сказалось на результате их выступлений", - добавил он.

В течение четырех дней велись напряженные поединки за звания сильнейших в возрастных и весовых категориях – "дети", "юноши", "кадеты", "юниоры" и "взрослые", которые боролись за награды по олимпийским весовым категориям. Количество таэквондистов в каждом весе доходило до 30-40 спортсменов, а в одной весовой категории было зарегистрировано 60 участников.

Из 15 воспитанников академии четверо сумели дойти до четвертьфинальных поединков, а медаль завоевала Кристина Дементьева. Она выступала в состязаниях среди кадетов и заняла третье место.

Как сообщил Тохтурбаев, 5 ноября в Бишкеке состоится международный турнир на Кубок Академии WT КР.