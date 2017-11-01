Погода
$ 68.92 - 69.12
€ 79.97 - 80.71

Юная таэквондистка Кристина Дементьева завоевала бронзу "Кубка Барыса"

220  0
Гулиза Авазова

Юная таэквондистка из Кыргызстана Кристина Дементьева завоевала бронзу "Кубка Барыса", который считается международным турниром класса "А". Состязания прошли с 27 по 30 октября в Алматы (Казахстан).

Как сообщил президент Академии таэквондо (WT) Убайдула Тохтурбаев, в первенстве приняли участие 1500 спортсменов из 7 стран – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Турнир обслуживали судьи международного уровня. При этом в правила соревнований организаторы внесли коррективы, о которых наши не были предупреждены, что сказалось на результате их выступлений", - добавил он.

В течение четырех дней велись напряженные поединки за звания сильнейших в возрастных и весовых категориях – "дети", "юноши", "кадеты", "юниоры" и "взрослые", которые боролись за награды по олимпийским весовым категориям. Количество таэквондистов в каждом весе доходило до 30-40 спортсменов, а в одной весовой категории было зарегистрировано 60 участников.

Из 15 воспитанников академии четверо сумели дойти до четвертьфинальных поединков, а медаль завоевала Кристина Дементьева. Она выступала в состязаниях среди кадетов и заняла третье место.

Как сообщил Тохтурбаев, 5 ноября в Бишкеке состоится международный турнир на Кубок Академии WT КР.

URL: http://www.vb.kg/369013
Теги:
таэквондо, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  