В Джалал-Абаде проведено высокотехнологичное исследование сосудов сердца

31 октября в Джалал-Абадском региональном научном центре сердечно-сосудистой хирургии впервые провели высокотехнологичное исследование сосудов сердца.

"Вместе с обслуживающими специалистами новой ангиографической установки мы провели две пробные коронарографии, чтобы окончательно убедиться в отлаженности системы, - рассказал директор центра Калдарбек Абдраманов. - Это своего рода подготовка к вводу установки в эксплуатацию, а также еще одно обучение для готовых приступить к работе специалистов, которые прошли специальное трехгодичное обучение в Турции. Напомню, за время моей работы в качестве директора НЦХСиТО всего было подготовлено около 60 специалистов, из них более 20 человек - в Турции, которые в данное время работают в государственных и частных учреждениях страны и 8 из них в Джалал-Абаде. Есть специалист, подготовленный в Москве. Аппарат не подвёл, работает хорошо. Если сравнить, как работали раньше и как сейчас, так это небо и земля. Раньше экран был темный, на нем невозможно было что-либо разглядеть, было сильное радиооблучение и защитные костюмы весили 25 кг. Сейчас изображение чистое и великолепного качества, дорабатываются лишь детали и нюансы сложного программного обеспечения".

Параллельно специалисты занимались объединением двух служб - кардиологии и кардиохирургии. Теперь рядом с ангиографом будет находиться кардиореанимация. Вследствие объединения службы в скором времени будут изменены название центра и его устав.

Чтобы новое отделение острого коронарного синдрома начало работать в полную силу, нужны дополнительные ставки, необходимо утвердить штатные единицы, люди есть и готовы работать, а на самом деле отделения не существует.

"Я уже забросал письмами Минздрав и ФОМС, потому что в действующем центре на существующий фонд оплаты у меня уже расписаны все ставки. Сейчас в кардиологическом отделении Джалал-Абадского научного центра сердечно-сосудистой хирургии 60 коек. Каждый день со всей области туда поступает от двух до пяти больных с острым коронарным синдромом или инфарктом, а также из соседней Ошской области и Лейлекского района Баткенской области. У нас на операции очереди, много детей с врожденными пороками сердца. Очевидно, что нам необходимо усиливать имеющийся кадровый потенциал, а мы уже год не можем согласовать этот вопрос", - сообщил Калдарбек Абдраманов.