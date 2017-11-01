Президент КР поздравил стражей порядка с профессиональным праздником

Руководитель аппарата президента КР Алмазбек Усенов сегодня, 1 ноября, принял участие в мероприятии, посвященном Дню работника милиции КР, зачитал поздравление Алмазбека Атамбаева и вручил государственные награды, а также именные часы главы государства отличившимся сотрудникам органов внутренних дел.

Текст поздравления президента Кыргызской Республики:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника милиции!

Это праздник всех, кто несет службу днем и ночью, в будни и праздники, выполняют свои обязанности, не жалея личного времени, ни сил, ни здоровья.

Особые слова благодарности заслуживают ветераны органов внутренних дел, которые внесли неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью, и сегодня проводят большую работу по воспитанию и обучению личного состава.

Реформа органов внутренних дел Кыргызской Республики, проведение которой было продиктовано осуществляемыми демократическими преобразованиями в стране, в настоящее время даёт ощутимые результаты. Сформирована законодательная база деятельности милиции, проводились мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы. Кардинально изменены подходы и критерии оценки деятельности органов внутренних дел.

Основными направлениями реформирования были также гуманизация форм и методов работы милиции, переход взаимоотношений органов правопорядка и общества к партнерской модели.

Государство предпринимает серьезные шаги для обеспечения социальной защиты сотрудников милиции и их семей. Повышаются заработные платы, построены и еще строятся многоквартирные дома, увеличиваем бюджет МВД. Только за последние два года для военнослужащих Вооружённых Сил и сотрудников правоохранительных органов построено 69 объектов жилья, более 2200 семей обеспечены собственным жильем. В настоящее время строится еще 32 дома на 1545 квартир.

Государство и впредь должно всячески поддерживать правоохранительные органы. Верю, что и сотрудники органов внутренних дел оправдают высокое доверие, укрепляя связь с народом и улучшая имидж милиции в обществе. От вашей работы зависит стабильность государства, спокойствие людей и их уверенность в завтрашнем дне.

Выражаю благодарность сотрудникам милиции за четкую и слаженную работу по обеспечению правопорядка, общественной безопасности в период проведения выборов в Жогорку Кенеш и местные кенеши, а также президента Кыргызской Республики.

Перед вами стоят ответственные и важные задачи по борьбе с преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Успех в этом деле во многом зависит от четкости и слаженности ваших действий, профессионализма, уважения закона и от умения принимать выверенные и правильные решения.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, а Кыргызстану – мира и развития!

Президент

Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев"