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Посол КР в Монголии вручил верительные грамоты новому президенту Х.Баттулга

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ВБ

Сегодня, 1 ноября, в Улан-Баторе, в Государственном дворце состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным послом КР Азаматом Усеновым президенту Монголии Халтмаагийну Баттулга. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы с главой государства дипломат подчеркнул, что Кыргызстан и Монголию связывают давние исторические и культурные связи. Посол КР поделился информацией о текущей ситуации в стране, акцентировав внимание на прошедшие выборы президента КР. Выразил заинтересованность и готовность руководства страны и далее укреплять братские взаимоотношения. Кыргызская сторона также пригласила монгольскую сторону принять активное участие в предстоящих в 2018 году Всемирных играх кочевников.

В свою очередь Халтмаагийн Баттулга подчеркнул, что Кыргызстан является для Монголии очень близкой по духу страной, у двух государств и народов очень много общего и мы являемся представителями кочевой цивилизации. Глава государства заметил, что в настоящее время наши страны неизменно продолжают идти по одинаковому пути развития, в частности, по укреплению парламентаризма и демократизации общества. Президент обозначил, что монгольская сторона придает важное значение проведению очередных Всемирных игр кочевников.

В преддверии церемонии посол КР вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Монголии Батмунх Батцэгцэг. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, межпарламентской, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

URL: http://www.vb.kg/369016
Теги:
МИД, Монголия, посольство
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