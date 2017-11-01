Милицейский автопробег в Бишкеке. Как выглядели транспорт и форма милиции

Сегодня, 1 ноября, сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают свой профессиональный праздник – День работника милиции Кыргызской Республики. В этом году отечественной милиции исполнилось 93 года.

В честь данного мероприятия милиция Чуйской области решила продемонстрировать общественности то, как изменялась их форма и служебный транспорт на протяжении многих лет.

Организованный автопробег на некоторое время остановился в Бишкеке возле площади Ала-Тоо.

Машины выстроились в ряд по году выпуска и нахождения на службе. В самом начале стоял автомобиль марки "Москвич" 1976 года выпуска, по соседству с ним "ВАЗ 2101" 1984 года выпуска и затем "Волга" 1981 года выпуска.

Правоохранители отметили, что эти автомобили уже не несут службу, но они находятся на балансе органов внутренних дел как раритет и память. Самым старым транспортом милиции в этой колонне является мотоцикл "Урал" 1970 года выпуска. К сожалению, самостоятельно ездить он не может, поэтому его перевозят в фургоне.

Как рассказал инспектор пресс-службы ГУВД УПМ по Чуйской области Тилек Исаев, данное мероприятие в этом году проводится впервые. Однако это может превратиться в традицию - каждый год в День милиции проводить такие автопробеги.

"Сейчас нынешняя молодежь не знает, какая была жизнь у милиции, как они несли службу именно по дорожному движению. Обеспечение безопасности началось именно с этих автомашин, сегодня вот есть последние модели "Рено", "Камри", они несут службу в рядах патрульной милиции", - сказал Исаев.

Он также отметил, что инициатива о проведении пробега поступила от ГУВД по Чуйской области. Личный состав поддержал данную идею. Те же, кто служит в органах уже длительное время, сообщили, что у них по-прежнему хранится их старая форма. И хоть они ее давно не носят, хранили ее бережно, ведь она несет в себе множество воспоминаний. И сегодня в ней с гордостью вышли на работу.

Конечно, признается младший инспектор патрульной милиции по Чуйской области Алмазбек Курмышев, старая форма была не очень удобной, но никто не жаловался. Он также рассказал, что раньше в правоохранительных органах все было по-другому. В частности, это касается транспортного обеспечения, автомашин было мало. Порой на один взвод был лишь один "железный конь", сейчас же около 10 транспортных средств.

"Сегодня День милиции. Всех сотрудников и ветеранов поздравляем от своего имени от души. Сегодня был организован автопробег, здесь есть "Москвич", "Жигули", "Волга", и вот потом современные машины пошли "семеркка", "пятнашка", "Рено Логан" и другие. Мы выехали с базы на Алма-Атинской (прим. Шабдан-Баатыра), а туда мы приехали с Чуйского УВД", - рассказал Курмышев.

Однако данный частично ретро-пробег милицейских автомашин будет доступен для обозрения только сегодня. После того как кортеж достигнет своего финального пункта назначения, техника вновь отправится на хранение на базу ведомства.

"Маршрут у нас проложен сторону востока, в город Кант, мы там остановимся. Также в городе Токмак будем проводить профилактические мероприятия среди водителей. Затем остановимся на нашей базе патрульной милиции Чуйской области", - сообщил инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Тилек Исаев.

Отметим, в этом году отечественная милиция празднует свое 93-летие.