ЖК во втором чтении поддержал ратификацию в $200 млн от России

Сегодня, 9 ноября, Жогорку Кенеш повторно поддержал ратификацию соглашения между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

Договор касается модернизации кыргызских пунктов пропуска в рамках реализации дорожной карты, а также в части продления сроков по приведению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствие с едиными требованиями ЕАЭС.

Напомним, правительство попросило внести поправки в договоре, а также продления сроков исполнения этих работ. В связи с этим парламент снова решил ратифицировать данное соглашение.

В договоре о техническом содействии предусмотрено финансирование со стороны России на поэтапное обустройство и материально-техническое оснащение пунктов пропуска Кыргызской Республики.

Ранее члены правительства Кыргызстана объяснили причины, почему вовремя не смогли освоить $200 млн в рамках этого соглашения, которые были выделены именно на модернизацию пропускных пунктов.

Как отмечается, положения данного соглашения не позволяли использовать средства по расширению пределов территорий пункта пропуска "Достук". Помимо КПП, подлежащих техническому обустройству, имеет место функционирование других кыргызских пунктов пропуска, не вошедших в перечень объектов, подлежащих техническому оснащению и обустройству, в том числе автомобильный пункт пропуска "Бор-Добо" на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

По итогам голосования поддержали ратификацию во втором чтении 105 депутатов.