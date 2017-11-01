Руководство страны 7 ноября почтет память предков и исторических личностей

7 ноября по случаю Дней истории и памяти предков Алмазбек Атамбаев почтит память предков и исторических личностей возложением цветов к ряду памятников, расположенных в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Среди них мемориал памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, памятник-мемориал жертвам политических репрессий, могила Ч.Т. Айтматова и мемориал памяти жертв апрельской народной революции 2010 года.

Затем Атамбаев возложит цветы к Вечному огню на столичной площади Победы.

Президент также посетит презентацию обновленного сквера вокруг монумента дружбы Кыргызстана и России в г. Бишкеке.

Главу государства будет сопровождать руководство КР: избранный президент Сооронбай Жээнбеков, торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Сапар Исаков, председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева.

Мероприятия, связанные с почитанием памяти предков и исторических личностей, пройдут и во всех регионах страны с участием руководителей областей и районов.