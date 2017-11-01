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Бабанов: Какой такой Талас-малас? Не видите, ми отдыхаем

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Виктория Куренева

Безумная гонка за президентским креслом так вымотала Омурбека Бабанова, что он до сих пор не появляется в парламенте. Впрочем, из-за границы, где по слухам в настоящее время находится лидер фракции РАЖ, вряд ли можно попасть в зал заседаний ЖК.

"Какой такой павлин-мавлин? Не видишь, ми кушаем" - эта фраза из советского мультфильма "Мюнхаузен", как нельзя точно определяет нынешнюю позицию несостоявшегося президента Бабанова. Хотя очень сомнительно, что Омурбек Токтогулович смирился с мыслью о том, что руководить страной ему не придется еще как минимум шесть лет. Между тем лидер "Республики", как тот мультяшный джинн, для которого покушать было первостепенным (дела подождут), отдыхает на заграничных курортах, пока страна разгребает им заваренную кашу.

Нет, понять Бабанова можно. Устал! Столько сил, нервов, а главное, денег было затрачено на предвыборку. Сколько эмоций и переживаний испытал политик, у которого ни тени сомнений не было в том, что он победит. Омурбек Токтогулович обаёвывал электорат всеми доступными ему способами. В то время как его штаб креативил конкурентам на зависть.

БОТ и его команда

Поездка в Астану к Назарбаеву, по версии бабановских штабистов, была оригинальной творческой находкой. Похоже, после того как встречу кандидата в президенты КР и главы Казахстана растиражировали отечественные и зарубежные СМИ, Омурбек Токтогулович и его команда поверили в безапелляционную победу.

Интересно, если бы тогда лидер РАЖ хоть на мгновенье мог себе представить, во что выльется для всей страны его поездка в Астану, отказался бы он от нее? Или гонимый навязчивой идеей стать президентом КР, он даже не соизволил просчитать последствия? Хотя этот ход мог быть продуман до мелочей, и все, что сегодня происходит на кыргызско-казахской границе – это хорошо поставленный сценарий. Дескать, страна, да не доставайся же ты никому, если мне не быть президентом.

Если именно так мыслили идейные вдохновители Бабанова, то это достаточно жестко. Из-за одного "убойного" предвыборного креатива всей республикой оказаться в экономической блокаде… Знаете ли, слишком дорогая цена!

Но эта ситуация, как говорится, уже является фактом. Удивляет другое. Бабанов, по вине которого, собственно, и случился приграничный коллапс, даже не попытался разрулить кыргызско-казахский конфликт. Он самоустранился. Спрятался. Уехал. На отдых на заморские курорты. Да не просто так. В свое отсутствие Омурбек Токтогулович дал команду "фас" землякам-таласцам. Дескать, а раскачайте-ка ситуацию сначала в регионе, а потом, если повезет, в стране, чтобы не скучно было.

Лидер РАЖ забыл, что он депутат?

Если суммировать все выходки Омурбека Бабанова, то возникает резонный вопрос – мог бы такой человек, будучи президентом страны, обеспечить нам элементарную безопасность? Кроме того, хотелось бы узнать лично у действующего депутата ЖК и лидера фракции – судьба 30% кыргызстанцев, которые отдали за него свои голоса, ему так же безразлична, как и участь всей страны?

Между тем остальные проигравшие выборы кандидаты в президенты находятся на территории республики. Кто-то приходит в себя от поражения, кто-то активно подключился к решению кыргызско-казахского вопроса. Они здесь, вместе со своим народом отбиваются от козней, которые против КР строит соседнее государство.

Какими же теперь мифическими кажутся предвыборные обещания Омурбека Токтогуловича. Получается, что ни реформ, ни законов, о которых он так сладко пел и которые должны были улучшить наше благосостояние, мы бы не дождались? То есть электорат пытались обвести вокруг пальца! И это теперь очевидно.

Кроме того, не нужно забывать, что в настоящее время Бабанов по-прежнему является обладателем депутатского мандата. А это значит, в его обязанности как народного избранника входит забота о гражданах. Уж тем более в столь непростое для страны время. У лидера фракции РАЖ есть все полномочия решать создавшиеся приграничные проблемы. Напомним, которые существуют благодаря ему же. Но, видимо, собственное благополучие для Бабанова куда важнее.

Когда же ждать вас, Омурбек Токтогулович, на родной земле? Наверняка к 24 ноября. Ведь именно на этот день назначена инаугурация нового президента Кыргызстана. Или проигнорируете столь важное для страны событие? Ведь оно будет не в вашу честь.

URL: http://www.vb.kg/369021
Теги:
выборы, президент, Республика – Ата-Журт, Омурбек Бабанов, Республика
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Комментарии
Из Олигарха вышелбы плохой Президент
01.11.2017, 16:00

На самом деле Бабанову слишком много чего терять, и из него как плохой оппозиционер, так и плохой Президент вышел бы! 

Слишком он был зависим от внешних сил, и искал поддержки от внешних игроков! В тот момент когда другие кандидаты искали поддержки у своего народа!

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Лили
01.11.2017, 16:03

Забыли добавить информацию, что отдыхает он со своей любовницей, токолкой Аминатом....

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Dubai
01.11.2017, 16:15

Нет закона снять мандат с депутата, если он не появляется в ЖК???

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Тыняна Марковна
01.11.2017, 16:23
Карма: +6
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Комментариев: 8


Омурбек Токтогулович обаёвывал электорат всеми доступными ему способами.

Шикарный глагол, на стыке с об...вал. Ну, все всё поняли. Это фишка Бабанова обаёвывать,а потом доить казну и пускать мимо неё миллионы.

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Таир
01.11.2017, 16:31

я вот реально понять не могу, как можно просто взять и свалить, забить на работу, забить на все. зачем так делать если не для того, чтобы обеспечить себе типа алиби?

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Тыняна Марковна
01.11.2017, 16:36
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 0
Комментариев: 8

АфёраБабанова: миллиард мимо бюджета

«Искоренимбедность,  создадим тысячи рабочих мест в регионах!», -  раздавал интервью направо

и налево в 2012-ом году,  тогда занимавший пост премьера Омурбек Бабанов. Казалось, что он придумал

экономическую формулу - панацею от безработицы и нищеты, ещё немного и мы увидим в нём нового Ли Куан Ю, а бюджет наполнится до верху сомами и долларами.«Кредиты под 7%для бедных, чтобы начать свой бизнес» - выдыхало с любовью НТС, где-то внизу мелким почерком добавляя, что средства для них предоставил Кумтор в размере 1 миллиарда сомов.Но обо всём попорядку:В 2012 году Кумтор выделяет

Кыргызстану спонсорскую помощь в размере 21 миллиона долларов, в переводе на сомы сумма звучала как один миллиард сомов. Бабанов не проводит их через бюджет, государственные или  частные банки, а создаёт микрокредитное агентство «Ала-Тоо Финанс». Которое работает по схеме: агентство – кредитный специалист

– кредитные кенеши. Последнее ноу-хау представляло собой созданные из 5-11 человек из числа аксакалов, молодых активистов и представителей женских НПО объединения. По крайней мере, именно

так планировалось на словах.Списки получателей льготных кредитовдолжны были определяться коллегиально и при подсказке айыл окмоту, на учёте которого как раз и стоят малоимущие. Кредитные специалисты работали в регионах и в среднем  «брали» на себя по 2-5 айыл окмоту. Как заверял глава фонда, вся эта система прекрасно работала и борьба с нищетой шла полным ходом и с высоким процентом КПД%. Первыми забили тревогу депутаты, сталапоступать информация, что кредиты до малоимущих слоёв населения не доходят.

Льготные ссуды получают родственники и знакомые участников кредитных советов и сельсоветчиков, но самое важное, что сотрудники «Ала-Тоо Финанс» ни в чём себе не отказывают.Была образована депутатская комиссия, началасьпроверка фонда госорганами, и выяснилось, что выдав кредитов на сумму чуть

больше 100 миллионов сомов, микрокредитная организация потратила на свои нужды сумму вдвое больше. Об итогах проверки сообщил тогда первый вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев на заседании парламентского комитета по  этике и регламенту.«У «Ала-Тоо Финанс» были слишком большие собственныерасходы на привлечение работников, аренду зданий и офисов, покупку новой

мебели.

Из 1 млрд сомов кредитного портфеля на свои расходы агентство потратило

20% (200 млн сомов)», - проинформировал чиновник.Последовал громкий скандал и «Ала-ТооФинанс» ликвидировали, а   правительство КР в рамках оптимизацииспонсорской помощи от ЗАО «Кумтор Голд Компани» приняло решение избрать ОАО «Айыл Банк» агентом по реализации проекта льготного микрокредитования среди населения сельской местности. Объем ресурсов за счет спонсорской помощи ЗАО

«Кумтор Голд Компани», передаваемых от МКА «Ала-Тоо Финанс» в ОАО «Айыл Банк», составлял около 808 млн сомов.  Естественно, что кредитные советыостались без кормушки,  как и айыл окмоту.  Кормушки или взятки?Изначально у депутатов ЖК возникаливопросы к проекту,  многие отрыто

говорили, что Бабанов нарушил закон.А.Келдибеков: «Это что частная лавочкаправительства? Как хотят, так и делают. Есть закон, необходимо пропустить эти средства через бюджет. Пропустите эти средства и используйте. Внебюджетные фонды разрешается иметь сегодня только Социальному фонду. Бюджет новой

микрокредитной компании должен утверждаться через парламент».

По факту получалось, что премьерединолично принял решение об уводе средств выделенных Кыргызстану инвестором, на сомнительную скоро-сляпанную микрокредитную организацию.Кроме юридической стороны дела, дамокловыммечом над шеей Бабанова повисла критика коллег в экономической целесообразности

выдачи 30-40 тыс. сомов людям, что вряд ли смогут организовать на эту сумму что-то серьёзное и вернуть вложенные средства. Впрочем, они до них и не дошли, кто конкретно получил кредиты и куда вложил, общество так и не узнало.  Экономического эффекта не возникло.  Равшан Джеенбеков не скрывал, что Бабановиспользовал средства Кумтора для пиара: «Правительство хочет набрать политические очки, выставиться перед народом. Они преследуют лишь политические  интересы. По-моему, вместо того, чтобы раздавать кредиты из 1 млрд. сомов, деньги следовало бы отчислить в бюджет и направить на сферу образования. Потому что она нуждается в реформировании. А для этого нужны средства. Но правительство не хочет проводить реформы, потому что эти деньги оправдают себя лишь через 5-10 лет. Сейчас у нас тяжелое экономическое положение. Правительство хорошо это понимает. Поэтому они хотят заткнуть народ, выдавая кредиты». Возможно,  выданные «Кумтор Оперейтинг Компани» средства так бы и были потрачены микрокредитнойкомпанией Бабанова, но его афёру  быстро раскусили. Однако прошли годы, и Бабанов вновь обещает искоренить нищету и кредиты под 7% годовых, правда, его собственный банк выдаёт их населению под 30% . 

Однозначно, что средства от Кумтора можно было освоить более рационально. Бабанов мог бы запустить свой же проект «Безопасный город», когда все средства от штрафов шли бы в казну, а не 30%, как

предполагалось по тендеру с участием китайской фирмы. Фирмы, что по

инсайдерской информации была аффилирована опять же с Бабановым. 

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Ойгуртбездаты
01.11.2017, 17:03

"пока страна разгребает им заваренную кашу"

По моему кашу заварил наш президент, и он тоже отдыхает!

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Karina Karimova
01.11.2017, 17:37
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Комментариев: 15

Этот электорат в 30%, который проголосовал за бобика состоит в основном из таласских родственничков и тех кто работает в его компаниях. Этих работников заставляли всеми правдами и неправдами голосовать за бобика. Что же про такое давление никто из правозащитников не возмущается? Конечно нечестные выборы. Были бы честными - не набрал бы даже 6% как Мадумаров. 

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Алмаз Мамбетов
01.11.2017, 18:37
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Комментариев: 29

Противная газетенка...дерьмом пахнет .... Атамбаев сказал дерьмо, значит дерьмо хорошое слова)))))))))

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Виктория Голубенко
01.11.2017, 19:50
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Комментариев: 4

Я конечно не сторонник Бота, и мне он тоже не нравится, но если память мне не изменяет, ругаться с КЗ стал Атамбаев, это он сказал не очень то приятные вещи Назарбаеву.

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