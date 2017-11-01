Бабанов: Какой такой Талас-малас? Не видите, ми отдыхаем

АфёраБабанова: миллиард мимо бюджета
«Искоренимбедность, создадим тысячи рабочих мест в регионах!», - раздавал интервью направо
и налево в 2012-ом году, тогда занимавший пост премьера Омурбек Бабанов. Казалось, что он придумал
экономическую формулу - панацею от безработицы и нищеты, ещё немного и мы увидим в нём нового Ли Куан Ю, а бюджет наполнится до верху сомами и долларами.«Кредиты под 7%для бедных, чтобы начать свой бизнес» - выдыхало с любовью НТС, где-то внизу мелким почерком добавляя, что средства для них предоставил Кумтор в размере 1 миллиарда сомов.Но обо всём попорядку:В 2012 году Кумтор выделяет
Кыргызстану спонсорскую помощь в размере 21 миллиона долларов, в переводе на сомы сумма звучала как один миллиард сомов. Бабанов не проводит их через бюджет, государственные или частные банки, а создаёт микрокредитное агентство «Ала-Тоо Финанс». Которое работает по схеме: агентство – кредитный специалист
– кредитные кенеши. Последнее ноу-хау представляло собой созданные из 5-11 человек из числа аксакалов, молодых активистов и представителей женских НПО объединения. По крайней мере, именно
так планировалось на словах.Списки получателей льготных кредитовдолжны были определяться коллегиально и при подсказке айыл окмоту, на учёте которого как раз и стоят малоимущие. Кредитные специалисты работали в регионах и в среднем «брали» на себя по 2-5 айыл окмоту. Как заверял глава фонда, вся эта система прекрасно работала и борьба с нищетой шла полным ходом и с высоким процентом КПД%. Первыми забили тревогу депутаты, сталапоступать информация, что кредиты до малоимущих слоёв населения не доходят.
Льготные ссуды получают родственники и знакомые участников кредитных советов и сельсоветчиков, но самое важное, что сотрудники «Ала-Тоо Финанс» ни в чём себе не отказывают.Была образована депутатская комиссия, началасьпроверка фонда госорганами, и выяснилось, что выдав кредитов на сумму чуть
больше 100 миллионов сомов, микрокредитная организация потратила на свои нужды сумму вдвое больше. Об итогах проверки сообщил тогда первый вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев на заседании парламентского комитета по этике и регламенту.«У «Ала-Тоо Финанс» были слишком большие собственныерасходы на привлечение работников, аренду зданий и офисов, покупку новой
мебели.
Из 1 млрд сомов кредитного портфеля на свои расходы агентство потратило
20% (200 млн сомов)», - проинформировал чиновник.Последовал громкий скандал и «Ала-ТооФинанс» ликвидировали, а правительство КР в рамках оптимизацииспонсорской помощи от ЗАО «Кумтор Голд Компани» приняло решение избрать ОАО «Айыл Банк» агентом по реализации проекта льготного микрокредитования среди населения сельской местности. Объем ресурсов за счет спонсорской помощи ЗАО
«Кумтор Голд Компани», передаваемых от МКА «Ала-Тоо Финанс» в ОАО «Айыл Банк», составлял около 808 млн сомов. Естественно, что кредитные советыостались без кормушки, как и айыл окмоту. Кормушки или взятки?Изначально у депутатов ЖК возникаливопросы к проекту, многие отрыто
говорили, что Бабанов нарушил закон.А.Келдибеков: «Это что частная лавочкаправительства? Как хотят, так и делают. Есть закон, необходимо пропустить эти средства через бюджет. Пропустите эти средства и используйте. Внебюджетные фонды разрешается иметь сегодня только Социальному фонду. Бюджет новой
микрокредитной компании должен утверждаться через парламент».
По факту получалось, что премьерединолично принял решение об уводе средств выделенных Кыргызстану инвестором, на сомнительную скоро-сляпанную микрокредитную организацию.Кроме юридической стороны дела, дамокловыммечом над шеей Бабанова повисла критика коллег в экономической целесообразности
выдачи 30-40 тыс. сомов людям, что вряд ли смогут организовать на эту сумму что-то серьёзное и вернуть вложенные средства. Впрочем, они до них и не дошли, кто конкретно получил кредиты и куда вложил, общество так и не узнало. Экономического эффекта не возникло. Равшан Джеенбеков не скрывал, что Бабановиспользовал средства Кумтора для пиара: «Правительство хочет набрать политические очки, выставиться перед народом. Они преследуют лишь политические интересы. По-моему, вместо того, чтобы раздавать кредиты из 1 млрд. сомов, деньги следовало бы отчислить в бюджет и направить на сферу образования. Потому что она нуждается в реформировании. А для этого нужны средства. Но правительство не хочет проводить реформы, потому что эти деньги оправдают себя лишь через 5-10 лет. Сейчас у нас тяжелое экономическое положение. Правительство хорошо это понимает. Поэтому они хотят заткнуть народ, выдавая кредиты». Возможно, выданные «Кумтор Оперейтинг Компани» средства так бы и были потрачены микрокредитнойкомпанией Бабанова, но его афёру быстро раскусили. Однако прошли годы, и Бабанов вновь обещает искоренить нищету и кредиты под 7% годовых, правда, его собственный банк выдаёт их населению под 30% .
Однозначно, что средства от Кумтора можно было освоить более рационально. Бабанов мог бы запустить свой же проект «Безопасный город», когда все средства от штрафов шли бы в казну, а не 30%, как
предполагалось по тендеру с участием китайской фирмы. Фирмы, что по
инсайдерской информации была аффилирована опять же с Бабановым.