Бабанов: Какой такой Талас-малас? Не видите, ми отдыхаем

Безумная гонка за президентским креслом так вымотала Омурбека Бабанова, что он до сих пор не появляется в парламенте. Впрочем, из-за границы, где по слухам в настоящее время находится лидер фракции РАЖ, вряд ли можно попасть в зал заседаний ЖК.

"Какой такой павлин-мавлин? Не видишь, ми кушаем" - эта фраза из советского мультфильма "Мюнхаузен", как нельзя точно определяет нынешнюю позицию несостоявшегося президента Бабанова. Хотя очень сомнительно, что Омурбек Токтогулович смирился с мыслью о том, что руководить страной ему не придется еще как минимум шесть лет. Между тем лидер "Республики", как тот мультяшный джинн, для которого покушать было первостепенным (дела подождут), отдыхает на заграничных курортах, пока страна разгребает им заваренную кашу.

Нет, понять Бабанова можно. Устал! Столько сил, нервов, а главное, денег было затрачено на предвыборку. Сколько эмоций и переживаний испытал политик, у которого ни тени сомнений не было в том, что он победит. Омурбек Токтогулович обаёвывал электорат всеми доступными ему способами. В то время как его штаб креативил конкурентам на зависть.

БОТ и его команда

Поездка в Астану к Назарбаеву, по версии бабановских штабистов, была оригинальной творческой находкой. Похоже, после того как встречу кандидата в президенты КР и главы Казахстана растиражировали отечественные и зарубежные СМИ, Омурбек Токтогулович и его команда поверили в безапелляционную победу.

Интересно, если бы тогда лидер РАЖ хоть на мгновенье мог себе представить, во что выльется для всей страны его поездка в Астану, отказался бы он от нее? Или гонимый навязчивой идеей стать президентом КР, он даже не соизволил просчитать последствия? Хотя этот ход мог быть продуман до мелочей, и все, что сегодня происходит на кыргызско-казахской границе – это хорошо поставленный сценарий. Дескать, страна, да не доставайся же ты никому, если мне не быть президентом.

Если именно так мыслили идейные вдохновители Бабанова, то это достаточно жестко. Из-за одного "убойного" предвыборного креатива всей республикой оказаться в экономической блокаде… Знаете ли, слишком дорогая цена!

Но эта ситуация, как говорится, уже является фактом. Удивляет другое. Бабанов, по вине которого, собственно, и случился приграничный коллапс, даже не попытался разрулить кыргызско-казахский конфликт. Он самоустранился. Спрятался. Уехал. На отдых на заморские курорты. Да не просто так. В свое отсутствие Омурбек Токтогулович дал команду "фас" землякам-таласцам. Дескать, а раскачайте-ка ситуацию сначала в регионе, а потом, если повезет, в стране, чтобы не скучно было.

Лидер РАЖ забыл, что он депутат?

Если суммировать все выходки Омурбека Бабанова, то возникает резонный вопрос – мог бы такой человек, будучи президентом страны, обеспечить нам элементарную безопасность? Кроме того, хотелось бы узнать лично у действующего депутата ЖК и лидера фракции – судьба 30% кыргызстанцев, которые отдали за него свои голоса, ему так же безразлична, как и участь всей страны?

Между тем остальные проигравшие выборы кандидаты в президенты находятся на территории республики. Кто-то приходит в себя от поражения, кто-то активно подключился к решению кыргызско-казахского вопроса. Они здесь, вместе со своим народом отбиваются от козней, которые против КР строит соседнее государство.

Какими же теперь мифическими кажутся предвыборные обещания Омурбека Токтогуловича. Получается, что ни реформ, ни законов, о которых он так сладко пел и которые должны были улучшить наше благосостояние, мы бы не дождались? То есть электорат пытались обвести вокруг пальца! И это теперь очевидно.

Кроме того, не нужно забывать, что в настоящее время Бабанов по-прежнему является обладателем депутатского мандата. А это значит, в его обязанности как народного избранника входит забота о гражданах. Уж тем более в столь непростое для страны время. У лидера фракции РАЖ есть все полномочия решать создавшиеся приграничные проблемы. Напомним, которые существуют благодаря ему же. Но, видимо, собственное благополучие для Бабанова куда важнее.

Когда же ждать вас, Омурбек Токтогулович, на родной земле? Наверняка к 24 ноября. Ведь именно на этот день назначена инаугурация нового президента Кыргызстана. Или проигнорируете столь важное для страны событие? Ведь оно будет не в вашу честь.