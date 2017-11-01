В Москве задержана "профессор Соколова". Она наживалась на мигрантах из КР

В Москве по подозрению в мошенничестве задержана 51-летняя женщина. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Бюро по борьбе с организованной преступностью СНГ Аскат Алиев.

По его словам, на днях московская полиция задержала некую Зою Соколову, которая подозревается в мошенничестве, ее жертвами становились кыргызские мигранты.

"Она представлялась им Зоей Соколовой, профессором, доктором медицинских наук, врачом-терапевтом высшей категории. В некоторых случаях представлялась сотрудницей кыргызского посольства в Москве. Она предлагала им свои услуги в получении российского гражданства, освобождении задержанных кыргызстанцев. Таких случаев было много", - написал он.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Алиев не исключил, что пострадавших может быть больше, и призвал всех соотечественников, с которыми связывалась подозреваемая, обратиться в представительство МВД КР в Москве по номеру +79268908700