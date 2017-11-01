В ЖК предложили создать комиссию по делу Каната Исаева, забыв о прежней

Сегодня, 1 ноября, на заседании Жогорку Кенеша парламентская фракция предложила создать комиссию по изучению о возбуждении уголовного дела на их депутата Каната Исаева. Такое предложение внес лидер фракции Алмазбек Батыралиев.

Депутат Асел Кодуранова (СДПК) напомнила, что уже была создана временная комиссия по делу Исаева. Затем эта комиссия также должна была изучить вопрос и других нардепов - Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова из фракции "Бир Бол". "Может, эта комиссия изучит вопрос Исаева, чтобы снова не создавать комиссию?" - добавила она.

С ней согласился и Батыралиев, и депутаты проголосовали за вариант Кодурановой.

Напомним, Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 ("Коррупция") УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмак. Следственный орган избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Исаева обвиняют в том, что, являясь мэром Токмака, он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.