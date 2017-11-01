ЖК поддержал создание Единой электронной базы нотариальных документов

Сегодня, 1 ноября, Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил поправки в Закон "О нотариате".

Отметим, цель законопроекта - создание Единой электронной базы нотариальных документов для контроля деятельности частных нотариусов.

Также поправка дает возможность: