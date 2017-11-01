ЖК в первом чтении поддержал признание 7 и 8 ноября праздничными днями

Сегодня, 1 ноября, депутаты решили голосовать за внесение изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики.

Инициатором законопроекта является Дастан Бекешев (СДПК), который в концепции документа предлагает исключить из перечня праздничных выходных дней 23 февраля, 5 мая и 7 ноября. Однако сам инициатор отсутствовал на заседании в связи с рабочей поездкой.

После споров депутаты проголосовали за признание 7 и 8 ноября - Дни истории и памяти предков - праздничными днями.

Также вдобавок представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев добавил, что есть письменное соглашение Бекешева, который согласился с внесением в праздничные дни 7 и 8 ноября как Дни истории и памяти предков.

В итоге за законопроект проголосовали 66 депутатов из 83 зарегистрированных, а 17 выступили против. И тем самым приняли законопроект в первом чтении.