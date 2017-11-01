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ЖК Кыргызстана одобрил кандидатуру С. Жумагулова на пост министра культуры

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Гулиза Авазова

Сегодня, 1 ноября, депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры, информации и туризма.

"За проголосовали 84 депутата из 105 зарегистрированных, против никто не выступил.

Сегодня его представила вице-премьер-министр страны Чолпон Султанбекова. Кандидат последние годы работал советником главы аппарата президента, до этого год занимал должность директора ОТРК, откуда ушел по собственному желанию. Депутаты поинтересовались, насколько правда случившийся с ним в Монголии инцидент, после чего он ушел с поста директора телеканала.

На что Жумагулов отметил, что половина из того, что пишут в СМИ, неправда, однако он не стал судиться со своими же коллегами. Он заметил, что это была его личная ошибка, в связи с этим он не имел морального права занимать эту должность и ушел по собственному желанию.

Депутат Кожобек Рыспаев, задавший ему вопрос об этом, посоветовал ему быть более гибким.

"Вы наверное слишком прямой и настоящий мужчина, но в политике нужно быть более гибким", - добавил он.

Также депутаты, задавая вопросы, ознакомились с планами министра относительно развития туризма, а также развития культурной сферы страны.

URL: http://www.vb.kg/369026
Теги:
Министерство культуры и туризма, парламент
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