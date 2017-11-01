Парламент поддержал переименование трех сел в регионах страны

Даже немцы не переименовывали на оккупированных территориях населенные пункты, хотя местные прихвостни выступали с такими предложениями! История однако, тем более на картах отмечены....
Сегодня, 1 ноября, депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении рассмотрели переименования трех сел в регионах страны.
Согласно проекту закона предлагается переименовать Нововознесеновский айыльный аймак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в Боз-Учукский айыльный аймак.
А также переименовать село Гавриловка Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Орто-Сай и село имени Фрунзе Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Жыгач-Коргон.
В итоге депутаты поддержали законопроект в первом чтении.