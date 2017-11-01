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Парламент поддержал переименование трех сел в регионах страны

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Гулиза Авазова

Сегодня, 1 ноября, депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении рассмотрели переименования трех сел в регионах страны.

Согласно проекту закона предлагается переименовать Нововознесеновский айыльный аймак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в Боз-Учукский айыльный аймак.

А также переименовать село Гавриловка Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Орто-Сай и село имени Фрунзе Ленинского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области в село Жыгач-Коргон.

В итоге депутаты поддержали законопроект в первом чтении.

URL: http://www.vb.kg/369028
Теги:
Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, парламент
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Комментарии
аваа
01.11.2017, 17:31

Даже немцы не переименовывали на оккупированных территориях населенные пункты, хотя местные прихвостни выступали с такими предложениями! История однако, тем более на картах отмечены.... 

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аваа
01.11.2017, 17:32

Ну большим людям виднее...

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Спанч Боб
01.11.2017, 17:37

Походу в стране других проблем не осталось. Дебилы!

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