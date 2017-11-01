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Парламент Кыргызстана избрал вице-спикером Асель Кодуранову

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Гулиза Авазова

Сегодня, 1 ноября, в парламенте Кыргызстана прошли выборы вице-спикера Жогорку Кенеша. Единственным кандидатом выступила Асель Кодуранова из фракции СДПК.

Отметим, ее кандидатуру выдвинула 27 октября фракция СДПК. Вчера комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал ее кандидатуру.

Всего в выборах приняли участие 93 депутата. По итогам тайного голосования единственный кандидат набрала 91 голос, против проголосовали двое.

В свою очередь она поблагодарила депутатов на поддержку и доверие.

"Будем вместе работать во благо кыргызского народа, земли и государства", - добавила она.

Напомним, Данияр Толонов, занимавший пост вице-спикера, объявил о своей отставке. Причиной такого решения стало то, что новоизбранный спикер Дастан Джумабеков также из фракции "Кыргызстан", и нахождение двух депутатов одной фракции в высшей позиции в парламенте он счел неправильным.

URL: http://www.vb.kg/369029
Теги:
парламент, спикер
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