Как бабановские готовили митинг в Таласе (аудиозапись)

На видеохостинге youtube размещена аудиозапись разговора двоюродного брата лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова Копжашара Бабанова с неким Кубатбеком Болоткановым. В настоящее время последний является членом общественного наблюдательного совета ОТРК и поддерживает тесные связи с лидером парламентской фракции РАЖ.

На обнародованной записи ясно, что собеседники готовят митинг. Даже пригласили специально для освещения "народного негодования" представителей СМИ. Однако после публикации материала одного из корреспондентов Болотканов остался недоволен и напрямую предъявляет претензии работнику СМИ.

Стоит отметить, в телефонном разговоре собеседники называют также имя депутата ЖК КР от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебека Бокоева.

1-я запись

К.Бабанов: "Кенжебек байке (Кенжебек Бокоев, депутат Жогорку Кенеша КР, фракция "Республика") звонил. Мы же собирались завтра организовать это. С таласскими аксакалами - постарше и помоложе".

К.Болотканов: - Ии...

К.Бабанов: - И что мы будем с этим делать, а?

К.Болотканов: - Может, потом встретимся, поговорим?

К.Бабанов: - Примерно во сколько?

К.Болотканов: - Я это... полтора часа-час мне нужно. Думаю, час. Через час освобожусь. В штабе, да? Ты в штабе будешь?

К.Бабанов: - Да. Давай, через час я буду в штабе.

К.Болотканов: - Давай!

2-я запись

К.Бабанов: - Улан, ты встретил гостей?

Улан: - Да. Мы вот пришли в "Беш бармак".

К.Бабанов: - Да, покушайте. Сейчас я тебе отправлю номер того Кубата (К.Болотканова). С ним будешь связь поддерживать. Сведу вас обоих. Я тебе еще номера телефонов дам, людей, которые уже на подходе, чуть позже ты их встретишь.

Улан: - Все. Сейчас четверо пришли.

К.Бабанов: - Давай.

3-я запись

К.Болотканов: - Копо (К.Бабанов), вчера в общем сколько аксакалов пришли?

К.Бабанов: - Улан знает.

К.Болотканов:- "Аа, вот что, их имена и фамилии нужны, чтобы сейчас тому агентству дать.

К.Бабанов: - Позвони Улану. Улан все уточнит. Улан, который, есть же...

К.Болотканов: - Аа, давай.

К.Бабанов: - А еще, ты ведь сегодня с ними встретишься? На какое время назначил?

К.Болотканов: - Они говорят в полдвенадцатого, но я встречусь в полдевятого. 24.kg получилось. 24 - агентство.

К.Бабанов: - Ммм. Было бы хорошо сесть вместе с ними и поговорить. Сегодня...

К.Болотканов: - Ну вот. Я с ними встречаюсь, даст бог, в полдевятого. Сказал им одно место подготовить, чтобы вечером в полдевятого их собрали.

4-я запись

К.Болотканов: - Получается так... Аксакалы Таласского района же есть, я их называю аксакалами, те, которые "уважаемые" - специальные...

Эльдар: - Даа...

К.Болотканов: - Послезавтра в Таласе будет митинг, большой митинг в "Манас Ордо". Вот ты вместе с ними.

Эльдар: - Ты не потерял их данные? Я же тебе оставлял все последние данные, с телефонами.

К.Болотканов: - Сейчас у меня нет их данных. Ну, в общем, надо будет обратиться к ним, сказать, что таласцы идут на такое...

5-я запись

К.Болотканов: - Алло, Альбина.

Альбина: - Да.

К.Болотканов: - Это я, твой Кубат байке. Болотканов.

Альбина: - Аа, здравствуйте, Кубат агай!

К.Болотканов: - Альбина, ты же в "Азаттыке" работаешь, да?

Альбина: - Да. В "Азаттыке".

К.Болотканов: - А почему тогда "Азаттык" сегодня передал: "пришли всего 100 человек" вот сюда?!

Альбина: - В начале пришли 100 человек. Это было в начале, потом мы дали - пришли 300 человек.

К.Болотканов: Ну, ты согласись, там было не 300 человек. Там было более 1000 человек.

Альбина: - Нет, Кубат Болотканович, Кубат агай, там не достигало 1000 человек, было примерно 300 человек. Потом...

К.Болотканов: - "Азаттык", вы тоже стали, как КТР тогда, если так считаете.

Альбина: - Кубат агай, я тоже там ходила, и я умею считать! Кубат агай, я от начала до конца ходила. От начала до конца ходила!

К.Болотканов: - Ладно, Альбина, ладно, хорошо. Давай, хорошо!