6 лет тюрьмы за гусеницы вездехода. Посадили командира военной части

Бывший командир одной из воинских частей Генерального штаба Вооруженных сил признан виновным в растрате вверенного имущества и злоупотреблении должностным положением, сообщает Генеральная прокуратура.

Балыкчынский городской суд Иссык-Кульской области поставил точку в деле полковника А.К. Бывший военнослужащий осужден к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также приговором суда он был лишен права служить в рядах Вооруженных сил КР сроком на 3 года и взят под стражу прямо в зале суда.

Ранее следствием было установлено, что полковник А.К., будучи командиром части, отдал незаконный приказ своим подчиненным заменить 7 комплектов широких гусеничных траков от многоцелевого тягача легкобронированного вездехода (МТ-ЛБВ) на узкие траки. После чего предприимчивый военнослужащий незаконно продал широкие траки в целях личного обогащения, поясняют в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате государству был причинен материальный ущерб в крупном размере. В Генеральной прокуратуре отмечают, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР и 19 мая 2017 года было направлено в суд для рассмотрения.