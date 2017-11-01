Погода
$ 68.92 - 69.12
€ 79.97 - 80.71

6 лет тюрьмы за гусеницы вездехода. Посадили командира военной части

579  1
Алексей Тимаев

Бывший командир одной из воинских частей Генерального штаба Вооруженных сил признан виновным в растрате вверенного имущества и злоупотреблении должностным положением, сообщает Генеральная прокуратура.

Балыкчынский городской суд Иссык-Кульской области поставил точку в деле полковника А.К. Бывший военнослужащий осужден к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также приговором суда он был лишен права служить в рядах Вооруженных сил КР сроком на 3 года и взят под стражу прямо в зале суда.

Ранее следствием было установлено, что полковник А.К., будучи командиром части, отдал незаконный приказ своим подчиненным заменить 7 комплектов широких гусеничных траков от многоцелевого тягача легкобронированного вездехода (МТ-ЛБВ) на узкие траки. После чего предприимчивый военнослужащий незаконно продал широкие траки в целях личного обогащения, поясняют в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате государству был причинен материальный ущерб в крупном размере. В Генеральной прокуратуре отмечают, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР и 19 мая 2017 года было направлено в суд для рассмотрения.

URL: http://www.vb.kg/369031
Теги:
военная служба, злоупотребление, растрата, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Джумабек Суйеркулов
01.11.2017, 20:27
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 15
Комментариев: 104

Куда ему до Кулова...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  