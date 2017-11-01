Узбекистан готов помочь в расследовании теракта в Нью-Йорке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал содействовать расследованию теракта в Нью-Йорке. Об этом говорится в послании узбекского лидера на имя президента США Дональда Трампа, которое было опубликовано на сайте МИДа страны, передает Life.

Также лидер Узбекистана назвал теракт безжалостным и крайне жестоким преступлением, заявив, что ему не может быть никакого оправдания. При этом он осудил любые формы проявления экстремизма и терроризма.

Напомним, вечером 31 октября мужчина за рулём арендованного грузовика проехал более 15 кварталов по Манхэттену, тараня группы велосипедистов и пешеходов. По последним данным, в результате теракта погибло восемь человек. В совершении атаки подозревают выходца из Узбекистана.