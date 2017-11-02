Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

На Аляске рыбак нашёл неизвестное морское существо

927  0
www

Останки загадочного морского существа, которые были обнаружены на дальнем пляже Аляски, оставили учёных в недоумении. Бывший рыбак Бьорн Диль нашёл их во время каякинга в Бернере. Сначала он подумал, что это один из видов ската, но, присмотревшись, понял, что нашёл внутренности чего-то огромного, сообщает Life.

Эксперты пока не могут назвать точно происхождение существа, но вполне вероятно, что это может оказаться печенью тихоокеанской спящей акулы. Однако остаётся непонятным, как органы могли отделиться от рыбы, которая обитает на глубине 6600 футов. Даже если хищник стал жертвой морских львов или китов-убийц, то почему тогда печень добралась до берега нетронутой?

URL: http://www.vb.kg/369033
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  