На Аляске рыбак нашёл неизвестное морское существо

Останки загадочного морского существа, которые были обнаружены на дальнем пляже Аляски, оставили учёных в недоумении. Бывший рыбак Бьорн Диль нашёл их во время каякинга в Бернере. Сначала он подумал, что это один из видов ската, но, присмотревшись, понял, что нашёл внутренности чего-то огромного, сообщает Life.

Эксперты пока не могут назвать точно происхождение существа, но вполне вероятно, что это может оказаться печенью тихоокеанской спящей акулы. Однако остаётся непонятным, как органы могли отделиться от рыбы, которая обитает на глубине 6600 футов. Даже если хищник стал жертвой морских львов или китов-убийц, то почему тогда печень добралась до берега нетронутой?