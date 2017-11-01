Депутаты заслушивают информацию правительства по границе с РК без СМИ

Организаторымитинга в Таласе — Бабанов и «бабановцы»
К.Бабанов:«Кенжебек байке (Кенжебек Бокоев, депутат
Жогорку Кенеша КР, фракция «Республика»)
звонил. Мы же собирались завтра
организовать это. С таласскими аксакалами
- постарше и помоложе».
К.Болотканов:«Ии»
К.Бабанов:«И что мы будем с этим делать, а?»
К.Болотканов:«Может потом встретимся, поговорим
потом?»
К.Бабанов:«Примерно во сколько?»
К.Болотканов:«Я это...полтора часа-час мне нужно. Думаю
час. Через час освобожусь. В штабе, да?
Ты в штабе будешь?»
К.Бабанов:«Да.Давай, через час я буду в штабе»
К.Болотканов:«Давай!»
К.Бабанов:«Улан, ты встретил гостей?»
Улан:«Да. Мы вот пришли в «Беш бармак»»
К.Бабанов:«Да. Покушайте. Сейчас я тебе отправлю
номер того Кубата ( К.Болотканова). С ним
будешь связь поддерживать. Сведу вас
обоих. Я тебе еще номера телефонов дам,
людей, которые уже на подходе, чуть позже
ты их встретишь».
Улан:«Все. Сейчас четверо пришли».
К.Бабанов:«Давай»
К.Болотканов:«Копо (К.Бабанов), вчера в общем сколько
аксакалов пришло?»
К.Бабанов:«Улан знает»
К.Болотканов:«Аа, вот что...надо будет, их имена и
фамилии нужны, чтобы сейчас тому агентству
дать...»
К.Бабанов:«Позвони Улану. Улан все уточнит, Улан,
который, есть же...»
К.Болотканов:«Аа, давай»
К.Бабанов:«А еще, ты ведь сегодня с ними встретишься?
На какое время назначил?»
К.Болотканов:«Они говорят в полдвенадцатого, но я
встречусь в полдевятого. 24 kg получилось. 24 - агентство».
К.Бабанов:«Ммм. Было бы хорошо сесть вместе с ними
и поговорить. Сегодня...»
К.Болотканов:«Ну вот. Я с ними встречаюсь, даст Бог,
в полдевятого. Сказал им одно место
подготовить, чтобы вечером в полдевятого
их собрали».
К.Болотканов:«Получается так...Аксакалы Таласского
района же есть, я их называю аксакалами,
те, которые «уважаемые» - специальные...»
Эльдар:«Даа»
К.Болотканов:«Послезавтра в Таласе будет митинг,
большой митинг в «Манас Ордо». Вот, ты
вместе с ними...»
Эльдар:«Ты не потерял их данные? Я же тебе
оставлял все последние данные, с
телефонами».
К.Болотканов:«Сейчас у меня нет их данных. Ну, в общем,
надо будет обратиться к ним, сказать,
что таласцы идут на такое...»
К.Болотканов:«Алло, Альбина»
Альбина:«Да»
К.Болотканов:«Это я, твой Кубат байке. Болотканов».
Альбина:«Аа, здравствуйте, Кубат агай!»
К.Болотканов:«Альбина, ты же в «Азаттыке» работаешь,
да?
Альбина:«Да. В «Азаттыке»»
К.Болотканов:«А почему тогда «Азаттык» сегодня
передал: «пришли всего100 человек» вот
сюда?!
Альбина:«В начале пришло 100 человек. Это было в
начале, потом мы дали - пришло 300 человек».
К.Болотканов:«Ну, ты согласись, там было не 300 человек.
Там было более 1000 человек».
Альбина:«Нет, Кубат Болотканович, Кубат агай,
там не достигало 1000 человек, было примерно
300 человек. Потом...»
К.Болотканов:««Азаттык», вы тоже стали как КТР тогда,
если так считаете».
Альбина:«Кубат агай, я тоже там ходила, и я умею
считать! Кубат агай, я от начала до конца
ходила. От начала до конца ходила!»
К.Болотканов:«Ладно, Альбина, ладно, хорошо. Давай,
хорошо!»https://www.youtube.com/watch?v=qQgwVqAJq5I&feature=youtu.be