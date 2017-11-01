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Депутаты заслушивают информацию правительства по границе с РК без СМИ

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Гулиза Авазова

Депутаты Жогорку Кенеша заслушивают информацию правительство по ситуации на границе с Казахстаном в закрытом режиме.

Отметим, сегодня, 1 ноября, депутат Улан Примов предложил заслушать информацию относительно ситуации на границе с Казахстаном, и депутаты поддержали эту идею.

На заседании присутствуют первый вице-премьер министр Толкунбек Абдыгулов, министр транспорта Жамшитбек Калилов и другие члены правительства, ответственные за границу.

После попросили прессу покинуть зал заседаний.

Проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября ночью.

На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз продукции пяти молокоперерабатывающих предприятий.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались. Казахстан объяснил это борьбой с контрабандой из Китая.

25 октября на встрече в рамках заседания ЕАЭС в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по этому вопросу. Правительство КР назвало обвинения в свой адрес необоснованными, а действия казахского кабмина РК дискриминацией кыргызстанского бизнеса.

URL: http://www.vb.kg/369034
Теги:
граница, Казахстан, парламент
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Комментарии
Karina Karimova
01.11.2017, 18:07
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 9
Комментариев: 15

Надо провести демаркацию границы с Казахстаном как это было сделано с Узбекистаном. Иначе граница по реке Чу постоянно сдвигается в пользу казахов и они втихаря передвигают ее. 

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elle ru
01.11.2017, 18:12
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
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Комментариев: 64

Организаторымитинга в Таласе — Бабанов и «бабановцы»

К.Бабанов:«Кенжебек байке (Кенжебек Бокоев, депутат

Жогорку Кенеша КР, фракция «Республика»)

звонил. Мы же собирались завтра

организовать это. С таласскими аксакалами

- постарше и помоложе».

К.Болотканов:«Ии»

К.Бабанов:«И что мы будем с этим делать, а?»

К.Болотканов:«Может потом встретимся, поговорим

потом?»

К.Бабанов:«Примерно во сколько?»

К.Болотканов:«Я это...полтора часа-час мне нужно. Думаю

час. Через час освобожусь. В штабе, да?

Ты в штабе будешь?»

К.Бабанов:«Да.Давай, через час я буду в штабе»

К.Болотканов:«Давай!»

К.Бабанов:«Улан, ты встретил гостей?»

Улан:«Да. Мы вот пришли в «Беш бармак»»

К.Бабанов:«Да. Покушайте. Сейчас я тебе отправлю

номер того Кубата ( К.Болотканова). С ним

будешь связь поддерживать. Сведу вас

обоих. Я тебе еще номера телефонов дам,

людей, которые уже на подходе, чуть позже

ты их встретишь».

Улан:«Все. Сейчас четверо пришли».

К.Бабанов:«Давай»

К.Болотканов:«Копо (К.Бабанов), вчера в общем сколько

аксакалов пришло?»

К.Бабанов:«Улан знает»

К.Болотканов:«Аа, вот что...надо будет, их имена и

фамилии нужны, чтобы сейчас тому агентству

дать...»

К.Бабанов:«Позвони Улану. Улан все уточнит, Улан,

который, есть же...»

К.Болотканов:«Аа, давай»

К.Бабанов:«А еще, ты ведь сегодня с ними встретишься?

На какое время назначил?»

К.Болотканов:«Они говорят в полдвенадцатого, но я

встречусь в полдевятого. 24 kg получилось. 24 - агентство».

К.Бабанов:«Ммм. Было бы хорошо сесть вместе с ними

и поговорить. Сегодня...»

К.Болотканов:«Ну вот. Я с ними встречаюсь, даст Бог,

в полдевятого. Сказал им одно место

подготовить, чтобы вечером в полдевятого

их собрали».

К.Болотканов:«Получается так...Аксакалы Таласского

района же есть, я их называю аксакалами,

те, которые «уважаемые» - специальные...»

Эльдар:«Даа»

К.Болотканов:«Послезавтра в Таласе будет митинг,

большой митинг в «Манас Ордо». Вот, ты

вместе с ними...»

Эльдар:«Ты не потерял их данные? Я же тебе

оставлял все последние данные, с

телефонами».

К.Болотканов:«Сейчас у меня нет их данных. Ну, в общем,

надо будет обратиться к ним, сказать,

что таласцы идут на такое...»

К.Болотканов:«Алло, Альбина»

Альбина:«Да»

К.Болотканов:«Это я, твой Кубат байке. Болотканов».

Альбина:«Аа, здравствуйте, Кубат агай!»

К.Болотканов:«Альбина, ты же в «Азаттыке» работаешь,

да?

Альбина:«Да. В «Азаттыке»»

К.Болотканов:«А почему тогда «Азаттык» сегодня

передал: «пришли всего100 человек» вот

сюда?!

Альбина:«В начале пришло 100 человек. Это было в

начале, потом мы дали - пришло 300 человек».

К.Болотканов:«Ну, ты согласись, там было не 300 человек.

Там было более 1000 человек».

Альбина:«Нет, Кубат Болотканович, Кубат агай,

там не достигало 1000 человек, было примерно

300 человек. Потом...»

К.Болотканов:««Азаттык», вы тоже стали как КТР тогда,

если так считаете».

Альбина:«Кубат агай, я тоже там ходила, и я умею

считать! Кубат агай, я от начала до конца

ходила. От начала до конца ходила!»

К.Болотканов:«Ладно, Альбина, ладно, хорошо. Давай,

хорошо!»https://www.youtube.com/watch?v=qQgwVqAJq5I&feature=youtu.be

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Валентин Крамаренко
01.11.2017, 21:55
Карма: +5
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Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 15

Все, кто в этом театре абсурда участвует, пусть их имена будут преданы Анафеме!!! Все они работают против своих народов и за это им все равно придется ответить!!!

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