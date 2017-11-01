Депутаты заслушивают информацию правительства по границе с РК без СМИ

Депутаты Жогорку Кенеша заслушивают информацию правительство по ситуации на границе с Казахстаном в закрытом режиме.

Отметим, сегодня, 1 ноября, депутат Улан Примов предложил заслушать информацию относительно ситуации на границе с Казахстаном, и депутаты поддержали эту идею.

На заседании присутствуют первый вице-премьер министр Толкунбек Абдыгулов, министр транспорта Жамшитбек Калилов и другие члены правительства, ответственные за границу.

После попросили прессу покинуть зал заседаний.

Проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября ночью.

На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз продукции пяти молокоперерабатывающих предприятий.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались. Казахстан объяснил это борьбой с контрабандой из Китая.

25 октября на встрече в рамках заседания ЕАЭС в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по этому вопросу. Правительство КР назвало обвинения в свой адрес необоснованными, а действия казахского кабмина РК дискриминацией кыргызстанского бизнеса.