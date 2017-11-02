Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

Открыта противоречащая законам физики планета

486  1
www

Астрономы из Великобритании, Швейцарии, Германии и Чили обнаружили слишком большую экзопланету, существование которой противоречит общепринятым моделям формирования данных небесных тел. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает Lenta.ru.

Диаметр экзопланеты NGTS-1b всего в два раза меньше диаметра светила, вокруг которого она вращается. Данное обстоятельство делает открытое небесное тело самым крупным (по сравнению с материнской звездой) во Вселенной из известных ученым.

NGTS-1b находится на расстоянии 600 световых лет от Солнца. По своим размерам экзопланета сравнима с Юпитером, но легче его примерно на 20 процентов.

Экзопланета относится к классу горячих юпитеров, температура ее внешних слоев составляет 530 градусов Цельсия, расстояние между звездой и небесным телом в 33 раза меньше, чем между Солнцем и Землей, год на ней длится всего 2,5 суток.

Экзопланета открыта роботизированной системой телескопов NGTS (Next-Generation Transit Survey). Поскольку материнская звезда относится к красным карликам, самым распространенным светилам во Вселенной, ученые планируют выяснить, насколько часто такие звезды окружают крупные планеты.

URL: http://www.vb.kg/369035
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
V.P. Time
02.11.2017, 08:52
Карма: +67
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 141
Минусов: 74
Комментариев: 377

В этом нет ничего удивительного.  Если каждый человек представляет собой  космос, отдельную планету, и, тем не менее  есть множество людей  в своих поступках, образе жизни, противоречат  божественным нравственным законам.  В этом  и суть  многообразия и единства  органической и неорганической жизни.  Человек здесь не исключение.  Так что таких планет мы еще обнаружим  достаточно много.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  