Мусульмане России хотят создать халяльную криптовалюту

В России в ближайшие два года может быть создана халяльная криптовалюта. Об этом в среду, 1 ноября, заявила советник по исламской экономике и финансам, руководитель аппарата Совета муфтиев России Мадина Калимуллина, сообщает Lenta.ru.

По ее словам, исходя из характеристик цифровых денег они могут быть и халяльными, но шариатские стандарты пока не охватывают эту сферу. "Эта тема сейчас очень популярна и в российском исламском сообществе, в частности - на Кавказе, ее постоянно обсуждают на встречах исламских экономистов", - добавила она.

Калимуллина отметила, что в некоторых мусульманских станах недавно появились биржи для криптовалют: BitOasis в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, Bitcoin в Индонезии и Coinbox в Малайзии.

Главная особенность криптовалюты, которая смущает мусульман, - отсутствие единого регулятора. "Требуется время, чтобы выработать единой подход исламских ученых к данному вопросу. Возможно, дальнейшее развитие рынка криптовалюты внесет изменения в эту тематику", - указала она.

Курс самой распространенной в мире криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 6,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по этим законам, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.